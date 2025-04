El presidente de la República, Gabriel Boric Font, utilizó sus redes sociales para sepultar las fake news difundidas por “cuentas vinculadas a la derecha”, que con una foto buscaban instalar que el Mandatario había sido visto ebrio circulando por la vía pública.

Fue principalmente en X (ex Twitter) donde durante las últimas horas se viralizó la captura de un video en la que se veía al Jefe de Estado caminando por una plaza con la camisa desabotonada en su parte superior, acompañado de textos donde se aseguraba que lo hacía tras haber consumido alcohol.

Este domingo por la noche, y utilizando sus cuentas en Instagram y X, Boric se encargó personalmente de desmentir esas noticias falsas previo a su viaje a India.

“¡Ganamos! ¿Viste el partido?”, le preguntó el Presidente a un pequeño hincha cruzado, justo antes de agacharse para tomarse una foto con él haciendo el típico gesto de la franja.

“Dile que fuiste al estadio”, se escucha decir a los adultos que acompañaban al pequeño.

Presidente sepulta fake news

“Ayer, cuentas vinculadas a la derecha (algunas inclusos de sus líderes) estuvieron difundiendo una imagen mía dando a entender que estaba ebrio en la vía pública. Por supuesto era FALSO. Sacaron un pantallazo antojadizo de un video de un padre en que me pedía saludar a su hijo de 4 años de la Cato (venían saliendo del estadio después de haber ganado 2-1)”, escribió el Mandatario.

Agregando que “la desinformación es un peligro grave para las democracias y las sociedades y ellos lo utilizan como arma política para confundir y engañar”.

Y añadió:

“Sé que no se van a disculpar conmigo ni con la familia que hizo el video, pero me queda la tranquilidad que se dejan en evidencia tal cual son. Muchas gracias al padre (a quien no conocía) que me envió el video original”.