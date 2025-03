Contingencia política como la renuncia de la ministra Maya Fernández, los desafíos en el último año de la administración Boric y definiciones para las presidenciales, son temas que aborda la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en la previa a las elecciones internas de la colectividad del oficialismo.

Respecto de los próximos comicios de noviembre, la parlamentaria representante de la región del Maule destaca lo que ha sido una idea constante en el progresismo: apelar a una primaria lo más amplia posible, definida por la construcción de bases programáticas. Según cuenta, actualmente se considera desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista.

Sobre la controversia que se generó entre Carolina Tohá (PPD) y Daniel Jadue (PC), a raíz de distintas declaraciones desde ambos lados, Vodanovic marca distancia y se centra en la importancia del trabajo programático en el sector. “Si hay personas o partidos que no adhieren (…) entonces no podremos considerarlas”, sostiene, pero enfatizando en que no existe ningún tipo de veto.

Igualmente, la autoridad socialista se toma el tiempo para referirse a la dispersión en la oposición. Citando a José ‘Pepe’ Mujica, la timonel del PS asegura que la derecha se une por los intereses y la izquierda se divide por ideas. A la vez, advierte que hay una amenaza de la ultraderecha mundial que “en nuestro país tiene una vertiente populista”.

Paulina Vodanovic (PS) y la contingencia política: renuncia de Maya Fernández y tres años del gobierno

—Esta semana conocimos la renuncia de la ministra Maya Fernández. ¿Considera que era estrictamente necesario que saliera de La Moneda?

Es una decisión que creo que se hace responsablemente en el sentido de un tema que es complejo políticamente y que impacta al gobierno, allanar la cancha de manera tal de que produzca el menor daño posible.

—Se priorizó al gobierno, entonces.

Es lo que corresponde cuando hay ministros que son de confianza del Presidente. Finalmente, responder a esa confianza también con la renuncia en un momento, de manera tal de que no formara un problema mayor para el gobierno.

—¿Qué opina que desde Republicanos se insista en la acusación constitucional?

Yo soy senadora y no puedo emitir ningún juicio respecto de la acusación constitucional. Simplemente, señalar que el Partido Socialista es respetuoso de la institucionalidad y que aquí existen vías donde se calificará, en su momento, la idoneidad de la presentación.

—A tres años del gobierno del presidente Gabriel Boric, en materia legislativa, ¿cuáles deberían ser las prioridades en este último año?

Hay temas muy relevantes que están pendientes. Por ejemplo, uno de ellos el financiamiento de la educación superior. La presidenta (Michelle) Bachelet hizo una política que es muy necesaria y bien recibida por la juventud, que es la gratuidad universitaria, pero no tenemos gratuidad para todos, de manera tal que avanzar en un financiamiento distinto de lo que es el endeudamiento de hoy sería muy positivo. Esto, con un sistema que le permita a todos los jóvenes -que tienen las capacidades y el interés- poder estudiar, también conjuntamente con avanzar hacia mayores niveles de gratuidad.

Me parece que en materia de salud también. Todo lo que significa el fortalecimiento de la salud pública, entendiendo que en Chile son muy pocos quienes tienen la capacidad de pago de una isapre y, por lo tanto, tener atención privada. Una ley de fortalecimiento de Fonasa también es muy necesario.

Y creo que, en algo que tal vez es bastante más grande y que me gustaría que pudiéramos avanzar, sin duda es en todas las normas pro crecimiento económico, todo aquello que tiene que ver con lo que se ha llamado la permisología. Esto es buscar que se desburocratice todo el sistema de permisos y finalmente se termine simplificando la tramitación, siempre haciendo que sea respetuoso el desarrollo de la economía con el bienestar de la ciudadanía y con el medio ambiente, pero es necesario conciliar todos estos aspectos y avanzar en todos estos temas de pro crecimiento económico.

Partido Socialista, primarias en el progresismo y dispersión en la derecha

—Presidenciales. Desde el 14 de diciembre que está la definición de tener una precandidatura socialista en la primaria, ¿esa decisión aún sigue siendo inalterable, o podrían apoyar a otro candidato? No sería la primera vez.

No, no sería primera vez. Es un análisis que vamos a hacer en el nuevo Comité Central. Sin duda vamos a considerar todas las candidaturas que hoy día pueden representar al mundo socialista y vamos a tomar la mejor decisión para nuestro partido y por cierto, para el sector.

—O sea, no es estrictamente necesario que sea una precandidatura socialista.

Esa es la decisión que está hasta ahora y se debatirá en su momento si se cambia o se mantiene.

—¿Han hablado con el gobernador Claudio Orrego, o aún no? Considerando que es una opción que se baraja dentro del partido.

No, no ha habido conversaciones, pero evidentemente también es una persona que podría representar al mundo del progresismo y en particular no veo dificultades en que se pueda considerar su nombre por parte del Partido Socialista. Esta es una discusión que necesariamente tiene que ser dada en el Comité Central, escuchando a todos nuestros representantes y también a los parlamentarios.

—El plazo para presentar la lista final de candidaturas es el próximo 30 de abril. ¿Tienen esa fecha como límite o buscan acortar el plazo?

No creo que vayamos a llegar al último día. Esto además requiere ciertos trámites, la aprobación del candidato o candidata a la primaria con el órgano que es el Comité Central y, por lo tanto, eso se convoca con días de anticipación, asi que la definición la vamos a tomar yo creo que a más tardar a mediados de abril.

—Carolina Tohá (PPD) dijo que le costaría mucho una primaria con Daniel Jadue (PC). ¿Cuál es la visión del PS? ¿Les costaría también o no necesariamente?

Nosotros hemos decidido que vamos a ir a primarias, esa es la primera definición que ha tomado el Partido Socialista. En segundo lugar, que esas primarias van a ser amplias y la amplitud está definida por la construcción de unas bases programáticas que hoy día están en construcción desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Por lo tanto, nosotros no excluimos a nadie a priori. Simplemente, vamos a pedir que adscriban a estas bases programáticas y con base en ello podamos tener esta primaria competitiva y amplia.

—¿Las listas parlamentarias también debería incluir a los mismos? ¿Desde la DC al PC?

Y más allá, tal vez podemos pensar en otros partidos o movimientos, la fragmentación que existe hoy día en la política es compleja. En la medida que nosotros logremos tener más personas, o movimientos, o partidos al interior de una lista, va a ayudar a después construir mayorías en el Congreso, que es a lo que deberíamos apuntar. De la misma manera, creo que invitar a personas que no son militantes de nuestros partidos, también puede ser una opción que habrá que analizar con todos los demás partidos políticos para que podamos -en conjunto- hacer invitaciones a algunos que podrían participar perfectamente en nuestra primaria, una vez que adscriban a estas bases programáticas que he señalado.

—El presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, planteó como estrategia realizar dos primarias, ¿lo ve como una buena idea?

Yo como presidenta del Partido Socialista descarto absolutamente la posibilidad de tener dos primarias en el progresismo.

—¿Cuál es su evaluación de la dispersión en la derecha? ¿Considera que es un punto a favor para el oficialismo?

Nosotros tenemos que unirnos por las ideas. Pepe Mujica una vez dijo: la derecha se une por los intereses y la izquierda se divide por ideas. Hoy día nosotros tenemos la gran posibilidad de unirnos por las ideas, por eso que es tan importante este trabajo programático y también importante que tengamos unas primarias, porque finalmente será democráticamente que definamos quien encabece un proyecto que nos pueda interpretar a todos los partidos del progresismo y que hagamos frente a lo que yo he señalado como una amenaza de la ultraderecha mundial, pero que también en nuestro país tiene una vertiente populista y que es compleja para la democracia y para el respeto a los Derechos Humanos.

—Y en esta idea de unirse, ¿las declaraciones entre el PPD y Daniel Jadue no genera una complicación? ¿Divisiones al interior del mismo progresismo?

Por eso señalo que es muy importante el trabajo programático. Si hay personas o partidos que no adhieren a este acuerdo, que es una especie de constitución donde todos los programas de cada una de las candidaturas tendrán que estar sometido a aquello, entonces no podremos considerar a esas personas o partidos para la primaria. Pero a priori no hay ningún tipo de veto.

Elecciones internas y desafíos del PS

—¿Cuáles son sus expectativas de las elecciones internas del Partido Socialista? ¿Confía en seguir al mando por dos años más?

Nuestras elecciones son indirectas. El domingo 16 de marzo toda la militancia concurre a votar para elegir a los miembros del Comité Central y luego el Comité Central reunido, dentro de tres semanas aproximadamente, va a definir la nueva mesa directiva que yo espero continuar encabezando.

—En la esfera política actual, ¿cuáles son los desafíos del PS?

Durante el tiempo que he estado a cargo de la conducción del partido, en estos casi tres años, hemos tenido el desafío de ser parte del gobierno, tener una posición clara en materias importantes como la seguridad, en temas económicos, en tener una alta representación de ministros y subsecretarios, lo que hace también tener una responsabilidad importante de gobierno y conjuntamente conducir un espacio de unidad política necesaria hoy día, donde el progresismo está bastante amenazado en términos incluso mundiales. Lo que ocurre con el desconocimiento del valor de la democracia, de los Derechos Humanos y, por lo tanto, hay un desafío en cuanto a mantener una postura clara en relación con aquello dentro de nuestro país.

—¿La amenaza al progresismo está relacionada con la irrupción de ciertos discursos?

Es bastante evidente que en el mundo entero hoy día hay negacionismo, una regresión autoritaria de la que nos tenemos que hacer cargo y donde tenemos que tener un proyecto político que le haga sentido a la ciudadanía, de manera tal de que logren distinguir entre estos discursos de descalificación, y a veces de odio, respecto de lo que son propuestas serias, responsables, de futuro y que van encaminadas al bienestar social.