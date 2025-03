Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El juez Mario Cayul del 7mo Tribunal de Garantías de Santiago, sin oposición de la Fiscalía, acogió la cautela de garantías promovida por la defensa de la diputada Karol Cariola, respecto al allanamiento realizado el día del nacimiento de su hijo. El tribunal ordenó permitir a la defensa acceder al contenido de los aparatos electrónicos incautados junto al fiscal Patricio Cooper en 3 días, para extraer y eliminar información no pertinente a la causa, como crítica política o grabaciones del parto. Asimismo, se determinó que el iPhone y el notebook incautados no pueden pasar a manos de la PDI, Carabineros u otro agente público que no sea el fiscal Cooper, debiendo estar bajo custodia de la Fiscalía Regional de Coquimbo. Esta decisión surgió tras un error revelado por BBCL Investiga en la diligencia de Cooper, quien no solicitó autorización para acceder a las conversaciones entre Irací Hassler y Karol Cariola no relacionadas con el caso Sierra Bella.