Trama china: el error de fiscalía que pone en jaque investigación a chats de Cariola y Hassler

Un error del fiscal Patricio Cooper podría poner en jaque la investigación del Ministerio Público por tráfico de influencias contra la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler, ya que no solicitó autorización para acceder a conversaciones no relacionadas con la compra de la Clínica Sierra Bella. El abogado de Hassler cuestionó la falta de solicitud de autorización judicial para analizar la información del teléfono de la exalcaldesa, y el tribunal confirmó que no hubo tal petición por parte del Ministerio Público. Expertos señalan que, aunque la fiscalía puede investigar basándose en hallazgos, en este caso la nueva evidencia no estaba incluida en la orden original, generando debate sobre la validez de la prueba.