La candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, se refirió a la fuerte alza que tuvo la exministra del Interior, Carolina Tohá, en la encuesta Plaza Pública Cadem, marcando un 10% de las preferencias para las elecciones presidenciales.

“Yo pensaba que iba a subir más”, señaló la exalcaldesa de Providencia en conversación con Radio Pauta, teniendo en cuenta que el mes pasado Tohá llegaba a un 3%.

“Mientras no hay candidato, la gente se diluye en muchos candidatos distintos. Vamos a ver, es muy reciente, pero obviamente que nadie se equivoque, la izquierda va a tener un candidato competitivo, que nadie crea que la izquierda va a tener 10 puntos, o sea, eso es un mundo que no existe”, planteó Matthei.

Al preguntarle por otro nombre que comienza a surgir en la izquierda, específicamente la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, la exjefa comunal señaló que “yo no estoy comentando quiénes son los candidatos al frente, no me corresponde. A mí lo que me corresponde es solamente preparar mi campaña, nuestros equipos, sacar adelante Chile”.

“La izquierda tendrá que ver quién es su candidato final, si es que hay primarias. Para mí, me da lo mismo, en general yo miro para adelante, no para el lado”, indicó la exalcaldesa.

En tanto, Matthei dijo que no tiene muchas ganas de hablar de política, puesto que “la gente está súper angustiada, los homicidios han aumentado a un nivel alarmante, la gente no se atreve a salir después de las siete de la tarde de cu casa (…)”.

Según la candidata presidencial, en materia de seguridad, “nosotros estamos muy cerca de un punto de no retorno”.

“El crimen organizado es un cáncer que está dando metástasis muy rápido, que se empieza a comer el tejido sano. Nosotros ya hemos sabido de carabineros que están condenados una unidad completa, por ejemplo, en el norte, por contrabando”, señaló.

En esta línea, lo que a Matthei le interesa “es hablar con la ciudadanía de que nosotros lo que queremos hacer es disminuir muy fuertemente el crimen organizado. Segundo, crecer y generar empleo. Y tercero, disminuir drásticamente las listas de espera en salud. Si nosotros logramos eso, Chile es otro país”.