El escenario presidencial del oficialismo tras negativa de Bachelet y candidatura de exministra Tohá

El panorama electoral en el oficialismo se aclara con la confirmación de que Michelle Bachelet no será candidata presidencial y Carolina Tohá sí lo será. Bachelet anunció su decisión a través de un video, argumentando la necesidad de renovación en la política. A pesar de despejar las dudas sobre su postulación, no respaldó explícitamente a Tohá. Por otro lado, el Presidente Gabriel Boric afirmó que el candidato del gobierno es Chile y no se involucrará en campañas. La negativa de Bachelet afecta las aspiraciones de sectores de la centroizquierda, como el Partido Socialista, que deberá definir su respaldo próximamente. El PPD busca que el PS respalde a Tohá como candidata única para no ceder espacio ante el Frente Amplio y el Partido Comunista, que también están definiendo sus postulantes presidenciales. El escenario se aclara hacia mediados de marzo, fecha clave para FA y PC en sus definiciones.