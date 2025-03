La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), reafirmó su inocencia en el caso Sierra Bella a través de un comunicado en redes sociales, expresando solidaridad con la diputada Karol Cariola y destacando la falta de antecedentes en su contra tras dos años de investigación. Hassler aseguró haber actuado de buena fe y ser inocente de los cargos atribuidos por políticos del Partido Republicano, recordando que tras el informe de la Contraloría sobre Sierra Bella, tomó medidas para anular la compraventa y colaborará con la justicia. Por otro lado, la PDI allanó el domicilio de Karol Cariola incautando dispositivos, en el marco de presuntos delitos de tráfico de influencias relacionados con el mismo caso, con el fiscal Patricio Cooper justificando la urgencia de la diligencia para no poner en riesgo la investigación.

Irací Hassler (PC), exalcaldesa de Santiago, publicó un comunicado en sus redes sociales para reafirmar su inocencia en el caso Sierra Bella y expresar solidaridad con la diputada Karol Cariola, tras el allanamiento a su domicilio el mismo día del nacimiento de su hijo.

La exautoridad destacó que, tras dos años de investigación, no existen antecedentes en su contra. “Siempre he actuado de buena fe y soy inocente de los cargos que me acusaron los políticos del Partido Republicano”, afirmó Hassler en el texto fechado este 4 de marzo de 2025.

Hassler recordó que, tras el informe de la Contraloría que cuestionó el proceso de adquisición de Sierra Bella, ordenó acatar las observaciones, solicitó la renuncia de directores involucrados, presentó una querella contra los tasadores y tomó medidas para anular la compraventa. “La compra no se realizó y no se gastó ningún peso del municipio”, enfatizó.

Sobre los chats filtrados en la investigación, la exalcaldesa señaló que estos reflejan “una conversación en que se manifiesta una sincera preocupación por la salud y el bienestar de las mujeres”.

La exjefa comunal concluyó su declaración reiterando su disposición a colaborar con la justicia: “Seguiré estando disponible para cualquier investigación”, aseguró.

A dos años del inicio de la investigación por Sierra Bella, se ha despejado que no existen antecedentes en mi contra. Comparto comunicado. pic.twitter.com/zwtEy7eG4I — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) March 4, 2025

Allanamiento a domicilio de diputada Cariola

El comunicado se difundió un día después del allanamiento realizado por la PDI en el domicilio de Karol Cariola, diputada del PC, donde se incautaron un notebook y un teléfono celular. La diligencia, ordenada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, busca esclarecer presuntos delitos de tráfico de influencias vinculados al caso Sierra Bella.

El fiscal Patricio Cooper, a cargo de la investigación, justificó la urgencia del operativo: “Era urgente realizar la diligencia, sino se ponía en riesgo el éxito de la investigación”, declaró.