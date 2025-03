La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró este lunes que “muy próximamente” tomará una decisión respecto a su eventual candidatura presidencial.

La secretaria de Estado es una de las cartas que maneja el oficialismo para competir en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, ante el silencio de Michelle Bachelet.

Esta última, si bien en primera instancia descartó postularse por tercera vez a La Moneda, desde el Partido Socialista le han pedido reconsiderar su negativa considerando su expectante posición en las encuestas.

En este contexto, Carolina Tohá aseguró este lunes que aún no ha tomado una decisión de ser candidata presidencial, pero que no pasará de este mes para adoptar una definición.

“Yo no he tomado una decisión, pero he dicho que nosotros vamos a tomar una definición en marzo y va a ser muy próximamente”, señaló.

No obstante, Tohá evitó confirmar si el anuncio de una posible candidatura presidencial se hará antes del 11 de marzo, cuando el presidente Gabriel Boric cumpla 3 años de Gobierno.

“Apenas se tome esa decisión, se va a hacer pública. No va a haber una definición que anda escondida en los pasillos. O sea, cada vez que alguien diga “Yo ya sé lo que va a pasar”, no, no sabe nada”, agregó.

En ese sentido, consultada si esto tiene que ver con una eventual definición de Michelle Bachelet, la ministra Tohá lo descartó de manera tajante.

“No, para nada. Son conversaciones con personas que tenemos (pendientes), en febrero no todo el mundo estaba acá. Entonces, hay detalles que hay que afinar”, dijo.

Respecto a qué factor incidirá en su decisión de postularse a La Moneda, la secretaria de Estado enfatizó en que “no hay aquí otro tipo de disquisiciones”.

“La única que importa es que es más útil hacer, qué sirve más, que uno continúe en el rol que tengo como ministra hoy día, donde el Presidente decida porque este Ministerio va a cambiar mucho, o que uno salga del Gobierno y emprenda una propuesta para un próximo Gobierno, lo vamos a decidir próximamente”, concluyó.