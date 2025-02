El abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso Audio, reveló detalles en su última declaración judicial respecto a la arista Parque Capital. Según informó T13, Hermosilla explicó su participación en las negociaciones que agilizaron el multimillonario proyecto mientras asesoraba al Ministerio del Interior. El abogado señaló que se enteró del proyecto en 2018 y que, pese a no ser su especialidad, buscó soluciones para destrabar conflictos jurídicos. Hermosilla afirmó haber contactado al Ministerio de Vivienda y desmintió haber recibido una presunta remuneración de 5 mil UF, explicando que su comentario sobre ello fue en un contexto matrimonial y que no recibió esa cifra como honorarios.

A cerca de seis meses de su ingreso a prisión preventiva, se revelaron detalles de lo declarado por el abogado Luis Hermosilla respecto a la arista Parque Capital del denominado caso Audio.

En concreto, T13 tuvo acceso a su última declaración judicial ante Fiscalía, realizada el pasado 18 de diciembre de 2024. Allí, el abogado explicó su rol en las negociaciones, donde -presuntamente- habría agilizado el multimillonario proyecto en tiempo récord, mientras era asesor del Ministerio del Interior.

Cómo Hermosilla se enteró de Parque Capital

“Yo tomé conocimiento de la existencia de este proyecto (Parque Capital) en el año 2018. Juntamente con tomar conocimiento, me remitieron minutas que deban cuenta de la discusión jurídica de fondo que tenía. (…) El proyecto venía desarrollándose con anterioridad a que yo fuera informado de su existencia y tenía un componente no arquitectónico, sino que era un conflicto jurídico de interpretación de normas, que se había prolongado en el tiempo”, señaló Hermosilla.

En ese sentido, dijo que tras obtener la información “de Francisco Feres, de Álvaro Jalaff, o de ambos”, se le planteó que era “un problema jurídico muy específico y técnico”.

“Si bien no estaba dentro del área de mi especialidad, al tratarse de un conflicto, yo podía buscar alguna solución para destrabarlo”, aseguró.

“Estaban desesperados porque había una dilación en la posibilidad de avanzar en este proyecto. A juicio de Feres, la interpretación que sostenía la administración de Parque Capital era la correcta y no así la de la DDUI. Luego de haber analizado los antecedentes me formé la misma convicción que Feres, que había un problema de permisología”, agregó.

Así, Hermosilla explicó que tomó contacto con el Ministerio de Vivienda, a cargo de Felipe Ward, afirmando que “toda mi intervención en el proceso consta en la carpeta investigativa de la causa y la reconozco”.

Hermosilla: “No hané ni recibí 5 mil UF”

Finalmente, Hermosilla desconoció la presunta remuneración que habría recibido por dichas gestiones. Eso, pese a que a desde Fiscalía expusieron un mensaje en que le cuenta a su esposa: “Me gané cinco mil uefes jajajajaj”, “Parque Capital”, “Saqué el Proyecto adelante”.

“No gané ni recibí 5 mil UF. Esa conversación se dio en un contexto matrimonial, y lo que hice fue tranquilizar a Alejandra en términos económicos. A su consulta, sobre si inventé que había ganado 5 mil UF, puedo decir que el fiscal está para investigar hechos que puedan tener el carácter de delito, pero no cualquier hecho, no el contenido de la relación matrimonial que tengo. Para efectos de su investigación, puedo decir que no recibí ni me ofrecieron esa cifra como honorarios”, aseguró.