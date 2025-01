La tarde de este miércoles, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó sobreseer definitivamente a Luis Hermosilla, quien fue formalizado por tráfico de influencias en la arista “Parque Capital” del caso Audio.

La solicitud había sido realizada por la defensa del abogado, su hermano Juan Pablo Hermosilla, luego de que el imputado acusara al Ministerio Público de mentir severamente.

A la salida de la audiencia, el defensor reiteró que no existe “delito tributario, que no hay delito de cohecho y que hay cosas visibles que demuestran y que desde luego no hay lavado de dinero. Y, por lo tanto, nosotros tendemos a pensar (…) que aquí ha habido un ejercicio de la función persecutoria del Estado ilícito y arbitrario“.

Esta arista del caso Audio, según reveló Ciper, se da luego que Hermosilla buscara tramitar en tiempo récord la autorización para el multimillonario proyecto en Lampa, mientras era asesor del Ministerio del Interior.

Luis Hermosilla

La Fiscalía también detalló que el abogado tenía intereses particulares en el éxito de los negocios de los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, excontroladores del Grupo Patio, por lo que intervino en reiteradas veces y a través de distintas personas, utilizando como nexo al exministro Andrés Chadwick, para acelerar la aprobación de “Parque Capital”.

Juan Pablo Hermosilla manifestó que “el Consejo de Defensa del Estado siempre se defiende con una descalificación con nosotros, en una cuestión -que yo insisto- es matonesca”.

“Aquí yo estoy solo defiendo a Luis Hermosilla y tengo al otro lado a dos fiscales que intervienen, además, los dos fiscales, dos abogados del Consejo de Defensa del Estado, ¿qué es eso? Aquí el principio original de la reforma de la igualdad es que yo debería tener un fiscal al otro lado y nada más. Y ellos se aprovechan de eso, tienen más tiempo”, cuestionó el defensor.