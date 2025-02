La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, se abstuvo de comentar la decisión del gobierno de enviar los antecedentes del caso Ronald Ojeda a la Corte Penal Internacional, aclarando que respetan las acciones del Ejecutivo. El caso involucra el secuestro y asesinato de Ojeda, opositor venezolano a Maduro. Figueroa señaló que como partido no son comentaristas de las decisiones del gobierno y reiteró su rechazo a cualquier asesinato, evitando pronunciarse sobre una supuesta implicación del gobierno venezolano en el crimen.

Al ser consultada, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, evitó referirse a la decisión del gobierno de enviar los antecedentes del caso Ronald Ojeda a la Corte Penal Internacional (CPI).

Recordemos que, esta mañana, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aclaró que lo decidido responde a la idea de contribuir con la investigación por crímenes de lesa humanidad y violaciones de Derechos Humanos que el organismo lleva adelante.

El exteniente venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, fue secuestrado hace un año por un grupo de hombres que, caracterizados como funcionarios de la PDI, ingresaron a su departamento en Independencia. Días después, su cuerpo fue hallado en Maipú.

PC y caso Ronald Ojeda

Al ser consultada, la secretaria general del PC dijo que en esta materia son respetuosos de lo que el Ejecutivo haga.

“Por lo tanto, nos parece que no es una materia sobre la cual nosotros tengamos que hacer un pronunciamiento en particular, y las decisiones que tome el gobierno tendrán justa razón para hacerla (…) nosotros no somos quienes para comentar esta decisión”, agregó.

En cuanto a los antecedentes relacionados con inteligencia en el crimen, Figueroa reiteró “hemos sido extremadamente claros respecto de la postura como partido, jamás hemos avalado ningún asesinato”.

“Y en esta materia, vuelvo a insistir, a nosotros no nos compete ser comentaristas de las decisiones que tome el Ejecutivo en la materia y, por lo tanto, creo que son ellos los que deben pronunciar”, respondió.

Finalmente, respecto a la eventual vinculación del gobierno de Venezuela con el secuestro y posterior homicidio, sostuvo que “son materias sobre las cuales compete que se pronuncie el Ejecutivo”.

“No es responsabilidad nuestra como partido. Nosotros hemos sido extremadamente claros”, cerró.