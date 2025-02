La reciente polémica por los millonarios traspasos desde Corfo en 2023, abrieron un nuevo flanco de críticas hacia el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En ese contexto, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, salió a respaldar su gestión, destacando su “rigurosidad” en el manejo fiscal.

En conversación con T13 Radio, el dirigente fue consultado por los pagos de más de $3,4 billones que solicitó Hacienda hace cerca de dos años, para sumarlos al gasto corriente. En respuesta, eludió profundizar al respecto, señalando: “A mí no me corresponde como presidente del directorio involucrarme en una discusión que entiendo que ha generado mucha pasión”.

No obstante, Pacheco destacó el trabajo de Marcel en la cartera, afirmando: “Lo que puedo decir y doy fe es que es difícil que haya un ministro de Hacienda en el mundo que haya sido más estricto y riguroso en el uso de los recursos fiscales que el ministro Marcel”.

El respaldo de Pacheco al ministro Marcel

“Piense usted que al ministro Marcel le tocó administrar el post covid cuando había que retirar un conjunto de beneficios que se estaban dando a la gente porque no había trabajo, no había actividad y que generaron una tremenda expansión del gasto público”, destacó.

“Luego el ministro tuvo que ponerle freno de mano, freno de pie a todo ese flujo de recursos y luego eso de una manera que yo creo que no hay precedente en ningún otro ministro de Hacienda del mundo en nivel de cuánto se tuvo que apretar la arca fiscal y el presupuesto fiscal para conseguir de nuevo un equilibrio“, agregó.

Así, finalmente, el timonel de Codelco reiteró que no entrará en polémica, resaltando la reputación internacional del ministro de Hacienda.

“Yo no me voy a meter en la polémica que hoy en día está abierta porque no me corresponde pero sí puedo decirle que internacionalmente, y estoy aquí en esta conferencia (en EEUU), una de las cosas que se destaca es la forma seria, profesional en que Chile maneja sus finanzas públicas“, cerró.