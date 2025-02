Funcionarios de la Fiscalía Nacional manifestaron su descontento respecto a la forma en que el fiscal Manuel Guerra cerró el polémico Caso Penta, el cual destapó el financiamiento ilegal de la política.

En concreto, la exjefa de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera; su colega de Delitos Tributarios, Mauricio Fernández, y el asesor de esa unidad, Andrés Salazar, hicieron sus descargos antes los fiscales que investigan a Guerra, específicamente en una de las aristas por el caso Hermosilla.

Según consignó Ciper, Salazar, quien declaró ante el fiscal Mario Carrera, dijo haber sentido vergüenza por las medidas que tomó Guerra en favor de los controladores de Penta. Recordemos que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron condenados a tomar clases de ética.

“Era la causa más grave en estas materias [financiamiento político ilegal] en la historia del país. Me enteré del resultado de la audiencia por los medios de comunicación y reconozco que cuando vi eso de las clases de ética sentí vergüenza, y no podía entender el motivo por el que se había llegado a esa decisión”, dijo el abogado, quien no estaba de acuerdo con esta decisión.

Cabe mencionar que las declaraciones de estos tres funcionarios, Herrera, Fernández y Salazar, quienes vieron de cerca las acciones de Guerra, coinciden en que este último cambió de criterio en un corto tiempo, entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, en cuanto a cómo iban a terminar estos imputados.

Un ejemplo es el caso del senador Iván Moreira (UDI), a quien se le dio una suspensión condicional del procedimiento, es decir, se cerraba la investigación y después de un año, si no había participado en otro ilícito, se aplicaba el sobreseimiento definitivo.

Las salidas alternativas siguieron. Y a Délano y Lavín, los controladores del holding, se les eliminó el delito de soborno. Mientras que al exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner (UDI), quedó eximido de la imputación de cohecho.

Los cambios de Guerra

A juicio de Marta Herrera, Guerra mostró cambios en este caso, en una reunión a principios de 2018. Esto luego de unas conversaciones por WhatsApp entre el abogado imputado Luis Hermosilla y el fiscal Guerra, de diciembre de 2017.

Para Salazar, la decisión que se tomó con el senador Moreira era bastante particular. “Nunca había visto un delito de facilitación de facturas falsas con más pruebas que las que había en ese caso [de Moreira], lo que no siempre es fácil, entonces era un caso paradigmático y que estaba en condiciones de ser llevado a juicio oral, pues la acusación se encontraba sumamente fundada. En esas circunstancias aparece esta suspensión condicional, que acá en la Unidad de Delitos Económicos nos dejó perplejos”, manifestó.

En tanto, según Fernández, “este Caso Penta fue polémico en primer lugar por haber logrado un desafuero del senador Iván Moreira y de ahí arribar a una suspensión condicional. Luego, viene una reformalización [la de Pablo Wagner]”, señaló, indicando que no sabía cómo ocurrió: “No tengo el detalle de cómo se gestó la eliminación de cargos, que sí estaban en la formalización original”.

El correo a Abbott y el caso SQM

Por su parte, el exfiscal nacional, Jorge Abbott, también entregó su testimonio en torno al actuar de Guerra, a quien responsabilizaba del desprestigio del Ministerio Público bajo su liderazgo.

El exlíder del Ministerio Público entregó un correo que Guerra le mandó en junio de 2018, donde le pedía que lo sacara del caso Penta, puesto que en la UAC, que lideraba Marta Herrera en ese entonces, no apoyaban su idea de recalificar los delitos.

En esa época, otro caso que impactó en la esfera política fue el de SQM, el cual llevaba el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Sin embargo, Herrera comenta que Guerra manifestó en su momento el querer liderar este caso.

“Recuerdo que Manuel Guerra me manifestó en más de una ocasión que quería asumir la investigación de SQM. De hecho, tuvimos una reunión en la Fiscalía Nacional en calle General Mackenna, a donde vino todo el equipo de SQM (…)”, indicó Herrera.