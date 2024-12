El exdecano de la Universidad San Sebastián, José Hipólito Zañartu, desmiente haber solicitado la contratación del exfiscal Manuel Guerra luego de su salida del Ministerio Público. La investigación, liderada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, busca esclarecer la llegada de Guerra a la USS un día después de su renuncia en julio de 2021. A pesar de que la casa de estudios señaló que la contratación fue a solicitud del decano de la Facultad de Derecho en ese momento, Zañartu afirma que no intervino directamente en esa decisión y que nadie le pidió específicamente contratar a Guerra. Recalcó que él no solicitó personalmente la contratación y desconoce quién lo hizo.

El exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, José Hipólito Zañartu, asegura que él no solicitó la contratación del exfiscal Manuel Guerra, luego que este dejara el Ministerio Público.

Cabe recordar que el expersecutor está siendo investigado tras la filtración de unos chats que involucraban al abogado Luis Hermosilla. Estas conversaciones mencionan causas judiciales de alta relevancia, como el caso Penta y el caso Dominga.

Esta investigación es liderada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien busca descifrar la llegada de Guerra a la USS, un día después que renunciara al Ministerio Público, específicamente en julio de 2021.

Según consignó The Clinic, el pasado 28 de octubre la casa de estudios aludida, le envió una respuesta oficial a Carrera sobre este punto.

“La contratación de don Manuel Antonio Guerra Fuenzalida fue a solicitud del Decano de la Facultad de Derecho de la época en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo Académico”, se lee en el escrito.

Sin embargo, José Hipólito Zañartu, quien asumió como decano de la Facultad de Derechos de la USS el 2 de marzo de 2020, le comentó al medio antes mencionado que eso no era verdad. El abogado estuvo en el cargo hasta la llegada del exministro del Interior, Andrés Chadwick, el 1 de abril de 2022.

“Cuando hay requerimientos de profesores nos llegaban ciertas recomendaciones para contratarlos, y uno si tenía la vacante, efectivamente los contrataba, si tenía el requerimiento. Pero uno no intervenía directamente en la solicitud de los profesores con nombre y apellido”, comentó el exdecano.

Al preguntarle si alguien le pidió contratar a Manuel Guerra en la universidad, el abogado señaló que “específicamente, con nombre y apellido, yo no solicité la contratación. Yo sigo trabajando en la universidad”.

Respecto a quién fue la persona que solicitó la contratación, Zañartu mencionó que “eso se manejaba a nivel de otras esferas, porque no hay que olvidarse que yo fui nombrado decano en 2020. Fui decano en pandemia, todo el 2020 y prácticamente el 2021, entonces ahí la situación normal de funcionamiento varió mucho, porque era todo prácticamente teletrabajo. ¿Efectivamente él llegó cuando yo era decano? Sí, yo era el decano. Ahora, ¿Yo solicité con nombre y apellido la contratación a Manuel Guerra? No. ¿Quién la solicitó? No tengo idea”.

El exdecano reiteró que nadie le pidió contratarlo y aseguró que él “personalmente” no solicitó la contratación.