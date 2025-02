El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, acusó recibir “mensajes intimidantes” por redes sociales respecto a la denuncia por acoso sexual y violación en contra de su par y compañero de militancia, Jorge Durán.

En concreto, el legislador habría sido confundido con el ahora imputado diputado, razón por la que publicó un vídeo en su cuenta de X para desmentir a quienes lo acusan.

“Ante mensajes intimidantes que he recibido y mensajes en redes sociales quiero ser categórico: No tengo ninguna relación con las acusaciones de abuso sexual que han circulado en los medios. Quien está involucrado es el diputado Jorge Durán del distrito 9, no yo, yo soy Eduardo Durán, diputado del distrito 13, y rechazo cualquier intento de ensuciar mi nombre con insinuaciones falsas“, señaló.

Así, el legislador calificó las acusaciones contra su par como “extremadamente graves”, señalando que requiere “acciones claras y firmes” desde la bancada que comparten.

“Como bancada debemos establecer una postura inequívoca. Hasta donde yo recuerdo, no tenemos un protocolo para enfrentar un caso así. Espero que la jefatura de bancada actúe con la responsabilidad que la situación exige y tome una decisión, o que el propio diputado acusado asuma su caso y se autosuspenda mientras dure la investigación”, emplazó.

De esta forma, Eduardo Durán dejó en claro que no tiene relación con el caso imputado a su par, Jorge Durán, solicitando acciones porque “aquí esta en juego la integridad de nuestra bancada y la confianza de la ciudadanía”.