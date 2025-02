La diputada Joanna Pérez expresó su rechazo ante la modificación propuesta por el Ejecutivo para limitar la participación de extranjeros en procesos electorales nacionales, señalando que no permitirá discriminación hacia migrantes que cumplen con las leyes. Criticó al Gobierno por no implementar de forma permanente el voto obligatorio y acusó que busca ganar elecciones de forma injusta. Pérez también cuestionó que se equipare a migrantes que cumplen con los requisitos con aquellos que ingresan de manera irregular, manifestando que el Gobierno no les dará sus votos con esta estrategia.

La diputada Joanna Pérez expresó su rechazo a la modificación presentada por el Ejecutivo que busca limitar la participación de extranjeros en procesos electorales nacionales.

Este proyecto, recordemos, se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde, tras el receso legislativo, la Comisión de Gobierno Interior deberá darle prioridad exclusiva.

Al respecto, y en conversación con Diario Financiero, la legisladora de Demócratas sostuvo que “nosotros no vamos a permitir la discriminación que se da con migrantes que cumplen con las leyes”.

“Creo que el Gobierno está en deuda. Yo soy autora del voto obligatorio y el Gobierno no lo ha implementado de manera permanente, sino solo de manera transitoria; y es una deuda que asumió en la gestión pasada, Elizalde, cuando era presidente del Senado”, añadió.

Pero esto no fue todo, ya que la congresista además aseguró que el “Gobierno busca ganar elecciones por secretaría”, ya que “no corresponde igualar a una persona que está respondiendo a una migración ordenada, regular y segura, con las personas que, por ejemplo, ingresan por pasos no habilitados, que son integrantes de bandas como El Tren de Aragua”.

“No se está dando las mismas señales a quienes llegan por distintas olas migratorias o un médico que está aportando a nuestro sistema de salud, que ha hecho todo en regla y, además, es un profesional”, cerró.

Diputada Joanna Pérez por modificación de voto extranjero

En la entrevista, la diputada Joanna Pérez también acusó que la actual administración se dio “cuenta de que la ola migratoria más vinculada a venezolanos estaría con tendencia a votar por la derecha”

“Creo que la gente que quiere estar en Chile, lo que quiere es estar seguro y ellos también están por una migración ordenada, regular y segura. Y este Gobierno, como romantiza esa migración descontrolada, tiene un problema con esa migración y lo que busca es regularizar a quienes hoy día están ingresando por pasos no habilitados”, completó.

Por último, lanzó sus dardos en contra del ministro Álvaro Elizalde, a quien tildó de actuar de forma “bien tránsfuga, generando proyectos o indicaciones que afectan nuestra democracia y que, en el fondo, no dan las mismas condiciones a quienes hoy día respetan nuestras leyes y tienen una residencia definitiva en nuestro país”.

“El Gobierno no va a tener nuestros votos con esta forma solapada de ingresar indicaciones, porque a ellos no les conviene, momentáneamente, el día de mañana podría convenirles. Entonces, uno no puede legislar, por lo que a uno le conviene. Por eso digo que pareciera que el Gobierno quiere ganar elecciones por secretaría y eso no lo vamos a permitir”, cerró.