La jornada de este viernes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó el acto de promulgación de la ley que da solución a la deuda histórica docente.

Junto a ministros, parlamentarios y demás autoridades, el mandatario hizo oficial la ley que contempla un pago único de $4,5 millones para más de 57 mil profesores, quienes por décadas reclamaron la discutida deuda.

“A los profesores y profesoras en Chile no se les ha hecho suficiente justicia, no se les reconoce como debiera ser. Hoy día, como bien decía Mario Aguilar (presidente del Colegio de Profesores), estamos haciendo un pequeño acto de justicia. Pero que sirva para ensalzar, para dignificar esta carrera que a todos nos ha marcado a fuego y que si no fuera por ustedes, hoy día no estaríamos donde estamos”, señaló Boric.

Respuesta de Boric a las críticas “desde el extranjero”

El mandatario destacó, además, otras iniciativas que tras largas discusiones fueron aprobadas durante el último tiempo; como la reforma de pensiones y el Ministerio de Seguridad. En esa línea, apuntó a sus críticos “desde el extranjero”.

“Quiero decir ante las voces que desde el extranjero nos vienen a decir que acá no se ha hecho nada, que acá estamos cumpliendo. Estamos haciendo algo que es muy valioso para la política y para la sociedad, que es cumplir la palabra empeñada”, indicó.

“Y las palabras de las profesoras hoy día a mí por lo menos me resuenan y me hacen tanto sentido, es de los momentos en que más orgullo he sentido de ser Presidente de la República”, agregó.

Tras eso, recalcó que tras más “cuatro décadas de espera, estamos cumpliéndole a los profesores, dándole una solución a la deuda histórica que se arrastraba desde la dictadura”.

“La ultraderecha se opuso”

El jefe de Estado, además, agradeció a los parlamentarios presentes y “la transversalidad que hubo” al aprobar la ley. No obstante, destacó que no hubo unanimidad, dado el rechazo de quienes califica como “la ultraderecha”.

“La ultraderecha se opuso a pagarle la deuda histórica a los profesores. Y es bueno identificar aquello porque en política muchas veces se dice con mucha facilidad que son todos iguales. No, no somos todos iguales y aquí lo estamos demostrando”, señaló.

Así, finalizó repasando los últimos proyectos aprobados, realzando que “hoy cumplimos con las y los profesores de Chile. Dialogar, cumplir y avanzar es lo que los ciudadanos, los chilenos y chilenas le exigen a la política, y en esa línea estamos”.