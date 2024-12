José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, desafió a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, a "cumplir su palabra" en medio del debate por la reforma de pensiones, luego de que Ramírez insinuara la posibilidad de ceder un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto. Tras los señalamientos, Ramírez aclaró que no hay un acuerdo aún al respecto. Kast recordó las declaraciones anteriores de Ramírez de no ceder en puntos como el reparto. Además, Kast mencionó la necesidad de una unidad con identidad en Chile Vamos para enfrentar desafíos como el crecimiento económico y la delincuencia. Respecto a las elecciones, Kast señaló que la unidad se logra en segunda vuelta, mientras que en primera se amplía el margen de votación del sector.

El fundador y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, emplazó al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a “cumplir su palabra” en medio del debate por la reforma de pensiones.

Recordemos que la polémica al interior de la oposición se dio tras los dichos del timonel de la UDI, respecto a que su partido podría ceder a entregar un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto impulsado por el Gobierno.

Posteriormente y tras los emplazamientos desde el Partido Republicano, en conversación con Radio Universo, Ramírez dijo “no sé si yo me expresé mal (…) o si aquí se trata de torcer los argumentos. Aquí no hay ningún acuerdo aún, nosotros no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto”.

Kast emplaza a Ramírez

Ahora, en conversación con Emol, la carta republicana para las presidenciales sostuvo que “ese error que comete ayer Guillermo Ramírez en un programa de radio, porque él antes había señalado muy fuerte y claro que era 0 punto para reparto, 0 punto para un mayor impuesto”.

“Básicamente, lo que nosotros le estamos diciendo a Guillermo Ramírez, es cumple la palabra, dijiste que era 6-0. ¿Quién fue el que le señaló que sacara el 0,5, su candidata presidencial?, ¿los presidentes de los partidos, los senadores que siempre han negociado esto?”, agregó Kast.

Complementando “veamos quiénes son los economistas que hoy están asesorando a Evelyn Matthei, será Klaus Schmidt-Hebbel, pareciera ser que no, pareciera ser que hoy es más Briones que Klaus Schmidt-Hebbel, veamos quiénes son, que les están planteando”.

Primarias y relación con Chile Vamos

Igualmente, el excandidato presidencial se refirió -en el medio antes citado- a la relación del Partido Republicano con Chile Vamos. Esto, haciendo referencia a una “unidad con identidad”.

“El tema de las 40 horas, el tema de pensiones, tributario, del nuevo ministerio, el tema de no bajar asignaciones parlamentarias, ese tipo de unidad no nos convence”, explicó.

Pero, dijo, “si nos convence una unidad en cómo hacemos que Chile vuelva a crecer, unidad para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado, unidad para achicar al Estado, en todo eso viva la unidad”.

Sobre las próximas elecciones, Kast sostuvo que “la primera vuelta no la va a ganar nadie” y “la unidad se logra en segunda vuelta y en primera vuelta se amplía el margen de votación del sector, porque hay más personas difundiendo un mensaje”.