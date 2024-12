El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aclaró sus dichos sobre la posible cesión de un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto propuesto por el Gobierno, enfatizando que su partido no ha cedido ningún punto en ese sentido. Tras ser emplazado por el Partido Republicano, Ramírez explicó que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que no hay un acuerdo establecido aún. Reconoció que la palabra "reparto" fue imprecisa y prefirió utilizar el término "compensación", destacando que están en contra de introducir el reparto en el sistema de pensiones.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, explicó sus dichos respecto a que su partido podría ceder a entregar un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto impulsado por el Gobierno. En ese sentido, aclaró: “No hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto”.

Recordemos que tras sus declaraciones de este lunes, el Partido Republicano lo emplazó a aclarar el que era un cambio de postura respecto a la reforma de pensiones.

Por ello, este martes, en conversación con Radio Universo, Ramírez señaló: “No sé si yo me habré expresado mal, siempre eso es posible, o si aquí se trata de torcer los argumentos. Aquí no hay ningún acuerdo aún, nosotros no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto“.

En esa línea, reconoció que la palabra reparto fue imprecisa; “porque aunque no tengamos todos un acuerdo de lo que significa reparto, al menos uno sabe que reparto encierra la noción que ahorros de los trabajadores de hoy van a gastarse en vez de ahorrarse y eso no es lo que estamos proponiendo, porque se va a crear un fondo administrado por una entidad estatal”, afirmó.

Así, finalmente, señaló que la “palabra más precisa es compensación”, concluyendo que “el reparto es un cáncer y no estamos dispuestos a introducirlo en el sistema, por eso llama la atención que usted hubiese utilizado la palabra reparto ayer”.