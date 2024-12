El exseremi de Vivienda de la región Metropolita, Manuel José Errazuriz, declaró ante Fiscalía por la arista Parque Capital del denominado caso Audio.

En la instancia, según dio a conocer La Tercera, despejó dudas por las eventuales gestiones irregulares que beneficiaron al proyecto, asegurando que el entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, le instruyó “dar todas las facilidades dentro de la legalidad a Luis Hermosilla”.

Recordemos que en esta arista se investigan presuntas gestiones en favor del proyecto Parque Capital del Grupo Patio, perteneciente a los hermanos Jalaff, cercanos a Hermosilla. Por eso, Errazuriz detalló parte de las reuniones que sostuvo con el ahora preso abogado.

Las declaraciones de Errazuriz

En concreto, el exseremi habló con el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Orellana. En dicha conversación, partió detallando una de las gestiones en favor de Parque Capital: su inclusión en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS).

Esta oficina buscaba agilizar proyectos claves para la inversión, pero Errazuriz dijo desconocer los motivos tras la inclusión del polémico proyecto.

Ahora, sobre las distintas reuniones en torno a Parque Capital, señaló que la primera quedó registrada en Ley de Lobby y fue el 25 de febrero de 2020, con Francisco Feres y Jorge Mora, gestores de interés del proyecto. Ellos le mostraron su interés en agilizarlo, algo que -dijo- no quedó en nada.

“Se dejó entrever alguna implicancia política de parte de los funcionarios que tenían algún poder de decisión, tales como el jefe de DDUI, Fabián Kuskinen, y el jefe del Departamento Jurídico, Alberto Carvacho. Con posterioridad a esa reunión no se adoptó ninguna decisión sobre las autorizaciones del proyecto“, señaló Errazuriz, según el citado medio.

La reunión del seremi con Hermosilla

La siguiente reunión ocurrió fuera de horario laboral el 7 de agosto de 2020. Esta fue con Luis Hermosilla y el ministro Ward, quien le adelantó que se trataba de Parque Capital.

“No me dijo que Luis Hermosilla representaba a alguien en particular, ni me indicó qué es lo que justificaba que nosotros fuéramos a su oficina, lo que evidentemente no era usual que ocurriera. No se registró esta visita por Ley de Lobby”, afirmó.

Sobre esta, Errazuriz dijo que no sintió sospechas respecto a intereses de Hermosilla, porque este trabajaba para el Gobierno. Además, en ella Hermosilla le insistió que desde la seremi estaban trabando el proyecto.

La petición de Ward a Errazuriz

Tras la reunión, según el relato, Errazuriz le dijo a Ward que Hermosilla no aportó “nada nuevo en comparación a lo que se había presentado en la reunión de febrero de 2020”, ante lo que el exministro replicó que “viera lo que se podía hacer para solucionar el asunto, pero dentro de los márgenes legales”.

“Me instruyó dar todas las facilidades dentro de la legalidad a Luis Hermosilla y agilizar la tramitación de las solicitudes de Parque Capital. Esta instrucción fue permanente, a través de llamados telefónicos, lo cual se mezclaba con la presión original de GPS”, sumó.

Finalmente, según La Tercera, el exseremi recordó otra reunión, de julio de 2020, donde el jefe de gabinete de Ward, Gonzalo Vega, le pidió “asistir a una reunión de lobby solicitada por Francisco Feres y Jorge Mora”.

“En esa reunión no participé activamente, pero estuve en ella y no quedó registro de esa asistencia en la plataforma de lobby”, cerró.