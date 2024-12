El exministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, declaró ante Fiscalía por la arista Parque Capital del denominado caso Audio. En ese sentido, aseguró que “el planteamiento original de apoyar gestiones” para dicho proyecto, “vino directamente de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla”.

Según reveló La Tercera, el exsecretario de Estado habló largamente ante el fiscal Miguel Ángel Orellana, quien lleva la investigación sobre presuntas gestiones irregulares desde el Ministerio de Vivienda para agilizar el proyecto Parque Capital en Lampa, el cual pertenece al Grupo Patio, controlado por los Jalaff.

En concreto, Ward sostuvo que su primera vinculación con Parque Capital ocurrió en junio de 2020, precisamente en un almuerzo con el exministro Andrés Chadwick, donde conoció al entonces influyente abogado, Luis Hermosilla.

“Concurrí a ese almuerzo, que se enmarcaba en reuniones semanales que teníamos en diversos lugares, en los que se discutían temas políticos y de gobierno, a pesar de que Chadwick ya no tenía un rol formalmente activo en el Ejecutivo. (…) En esa reunión hablamos de temas de gobierno, que eran de conversaciones habituales, y terminado, Andrés Chadwick me invitó para que fuéramos a saludar a Luis Hermosilla, quien trabajaba en el mismo lugar”, narró, según el citado medio.

“Luis Hermosilla me manifestó su preocupación por el nulo avance del proyecto Parque Capital, y me mencionó que el proyecto había tenido trabas para su funcionamiento, por lo que, en virtud de mi rol de ministro de Vivienda, me pidió averiguar sobre el estado del proyecto y estar en contacto, y reunirnos para explicarme más detalles”, agregó.

Las reuniones de Ward con Hermosilla

Así, llegó la primera reunión de Ward con Hermosilla, el 27 de junio de ese año. Allí, el otrora ministro le recomendó al abogado solicitar una reunión por Ley de Lobby con el Minvu, para formalizar sus reclamos. Ante eso, Hermosilla le solicitó el nombre de su jefe de gabinete, Gonzalo Vega.

“Esa reunión se realizó el 3 de julio de 2020, y a ella asistieron Manuel José Errázuriz, uno de sus asesores, de apellido Bucarey, y Gonzalo Vega, en representación mía”, detalló.

Dicha reunión -aparentemente- no tuvo el éxito que esperaba Hermosilla, por lo que el 7 de agosto se volvió a reunir con el seremi de la cartera y Ward. Según este último, en dicha reunión la solicitud principal del abogado “fue agilizar y destrabar el proyecto”.

La influencia de Hermosilla

Tras explicar las reuniones, el exministro argumentó la influencia que generaba Hermosilla en ese entonces, que en su caso, estaba estrictamente ligada a la admiración que sentía por Andrés Chadwick, con quien compartía oficina.

“Respecto a lo que me pedía Luis Hermosilla, yo estaba en la ambigüedad si era por intereses personales o a nombre del gobierno. En el caso de Andrés Chadwick, en ese entonces creí que era por motivos políticos de gobierno”, afirmó.

Recordemos que en ese entonces Hermosilla era asesor del Ministerio de Interior, otro símbolo de confianza para Ward, quien dice que “en el cumplimiento de dichas funciones tomaba permanente contacto con diferentes autoridades del gobierno, para hacer preguntas y hacer seguimiento a temas relacionados con el gobierno”.

Por ello, además, no le extrañó la solicitud de Hermosilla, puesto que “era frecuente recibir consultas y requerimientos de asesores de diferentes ministerios en torno a proyectos que formaban parte del plan de inversiones como este”.

No obstante, en su declaración, Ward recalcó: “El planteamiento original de apoyar las gestiones para este proyecto vino directamente de parte de Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, y es relevante considerar el ascendiente político de Andrés. Si una solicitud de apoyo a un proyecto viene directa o indirectamente de él, eso implicaba para mí, en su momento, un mayor compromiso para darle mi apoyo”.

Finalmente, según La Tercera, Ward dijo desconocer intereses de Chadwick para con Parque Capital, declarando que su acción fue encargar un informe a la Seremi de Vivienda, de quienes dependía el proyecto.

El exministro hizo entrega de su teléfono a Fiscalía, autorizando las pericias correspondientes para despejar dudas al respecto.