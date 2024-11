El Presidente de la República, Gabriel Boric, descartó un cambio de gabinete en su Gobierno a pesar de las presiones para la salida de ministros como Carolina Tohá y Antonia Orellana. Esta decisión generó críticas tanto desde el Congreso como desde partidos políticos como Republicanos, RN y PSC. Republicanos advirtió sobre la continuidad de problemas como el caso Monsalve si no se realizan cambios, e incluso sugirieron una posible Acusación Constitucional contra Tohá. Por su parte, RN y PSC expresaron su preocupación por la falta de sensibilidad del Presidente hacia los desafíos del país y la necesidad de un gabinete más eficaz. Este escenario podría tensionar la relación con la oposición y abrir la puerta a futuras acusaciones constitucionales.

“No hay cambio de gabinete, acá a todos mis ministros los quiero trabajando”.

Con estas palabras, el Presidente de la República, Gabriel Boric, descartó la idea de un ajuste ministerial en su Gobierno. Esto, pese a las presiones que solicitan la salida de ministros como Carolina Tohá (Interior) y Antonia Orellana (Mujer).

Si bien se advertía un cambio de gabinete porque quienes quieran optar al parlamento el próximo año, deben salir de Gobierno antes de la quincena de este mes, el mandatario desechó esa idea. Así, aseguró: “Quiero a todos mis ministros trabajando de lleno en los compromisos para cumplirle a nuestra gente”.

La decisión tuvo repercusiones inmediatas en el Congreso, desde donde parlamentarios oficialistas y de oposición ya habían pedido una reestructuración en el gabinete.

Partido Republicano

Desde Republicanos, el diputado Stephan Schubert advirtió que si el presidente decide no cambiar a sus ministros, “va a seguir empantanado con el caso Monsalve“.

“La ministra del Interior, cada vez que vaya a algún lugar o haga una vocería, va a tener que dar explicaciones del porqué lo hicieron tan mal; por qué no defendieron a la víctima; por qué permitieron que una persona que habría vulnerado varias normas siguiera en un cargo tan importante”, aseguró.

“Para el Gobierno es conveniente cambiar a sus ministros, si el presidente decide no hacerlo claramente vamos a seguir sin poder avanzar y Chile, lamentablemente, requiere un Gobierno que pueda avanzar”, agregó.

Palabras compartidas por su par, Catalina del Real (REP), quien advirtió que “la negativa del Presidente Boric a realizar cambios en su gabinete, a pesar de las evidentes deficiencias y desafíos que enfrenta su Gobierno, sugiere una falta de sensibilidad hacia las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía”.

“Tenemos crisis importantes en materia de seguridad, de educación, de salud y tantos desafíos pendientes; sin embargo, el mandatario decide mantener a su mismo gabinete fracasado”, agregó.

¿Nueva AC contra Tohá?

En ese sentido, el jefe de bancada de Republicanos, Luis Fernando Sánchez, alertó en particular por la situación de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Al respecto, afirmó que como partido quieren que “salga del cargo”, aludiendo a una futura Acusación Constitucional en su contra.

“Ha hecho muy mal la pega de seguridad y además se ha involucrado personalmente en el caso Monsalve con las situaciones del avión de Carabineros y el aviso previo del allanamiento. Todo esto es un escándalo y no da para más”, afirmó.

“Quienes tienen que dar los votos acá para que esto (AC) avance son quienes votaron en contra la vez pasada, siendo de oposición. Ellos tienen que aclarar hoy si van a cambiar de criterio o no”, agregó.

RN Y PSC

Desde Renovación Nacional, en tanto, la diputada Camila Flores señaló que “el Presidente de la República es una persona muy obtusa. Y eso daña el país y va a costar mucho que ese daño que ha provocado este Gobierno se pueda reparar”.

“No hacer cambios, no poner a personas quizás más dialogantes con más experiencias y que realmente tengan una mirada a país y no una mirada de trinchera, ha hecho un daño tremendo, sobre todo en materia de seguridad. Lamentablemente, no hay ya esperanza, creo que lo único que nos queda es esperar que termine luego este Gobierno (…)”, lamentó.

Ahora, desde el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo concluyó que “la decisión del Presidente Gabriel Boric de no realizar cambios en su gabinete, a pesar de los cuestionamientos sobre algunos ministros, podría generar tensiones con la oposición y abrir la puerta a posibles acusaciones constitucionales“.

“Es importante que el mandatario se mantenga atento a la percepción pública y la eficacia de su equipo ministerial, el cual no está dando el ancho para enfrentar los desafíos del país, sobre todo en materia de seguridad, y creo que lo que ocurrió con el subsecretario Monsalve fue la gota que rebalsó el vaso”, alertó.

UDI

Finalmente, desde la UDI, los diputados Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida, indicaron que -a juicio de ellos- un cambio en el gabinete “no es una opción que hoy tenga el Mandatario, sino que una obligación dada la crisis que vive el país”.

De esta forma, acusaron al Presidente Boric de “preferir hundirse en su nicho electoral en vez de hablarle a la inmensa mayoría de los chilenos”, insistiendo en que “hoy no tiene otra alternativa que tomar esta decisión”.

“El Presidente Boric prefirió dirigirse a su sector más duro, aquel que todo este tiempo ha sido incapaz de dimensionar la grave situación por la que atraviesa nuestro país y el necesario cambio de rumbo que hoy se requiere”, acotaron.

“Descartar en este minuto un cambio de gabinete significa no entender las señales que durante estos dos años han dado los ciudadanos. Lamentablemente, este Gobierno está fracasando y aún no se dan cuenta, arrastrando junto a ellos a la mayoría de los chilenos”, concluyeron.