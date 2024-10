La diputada y presidenta de la Cámara de Diputados y Diputados, Karol Cariola, emitió su voto en el Liceo Almirante Galvarino Riveros en Conchalí en las elecciones locales, resaltando la importancia de los gobiernos locales como el espacio más cercano a los ciudadanos y llamando a votar temprano para evitar aglomeraciones. Respecto al permiso concedido a Daniel Jadue, en arresto domiciliario, para votar, Cariola apoyó esta autorización como un derecho constitucional. También mencionó la posibilidad de un cambio de gabinete tras el escándalo de abuso sexual contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresando su confianza en que se tomen las mejores decisiones y respetando las medidas que tome el Presidente Boric. La oposición no descarta una nueva acusación constitucional, pero Cariola enfatizó que por ahora solo está confirmada una sesión especial por el caso Monsalve, evitando especulaciones futuras.

La diputada y presidenta de la Cámara de Diputados y Diputados, Karol Cariola, llegó hasta el Liceo Almirante Galvarino Riveros en Conchalí para emitir sus votos en la elección de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Tras sufragar, la militante del Partido Comunista destacó la importancia de estas jornadas, ya que los gobiernos locales “son el espacio institucional más cercano que tienen los ciudadanos”.

De igual forma llamó a la ciudadanía a acudir temprano a cumplir su derecho para evitar aglomeraciones de última hora.

Permiso a votar a Daniel Jadue

Al ser consultada sobre la autorización que se le dio al exalcalde Daniel Jadue -actualmente en arresto domiciliario total- para acudir a votar, respondió que “al igual que la alcaldesa (Cathy Barriga), que están viviendo un proceso judicial, tienen todo el derecho, desde el punto de vista de sus defensas, de solicitar esto que es un derecho de todos los ciudadanos”.

Es por ello que tildó de “correcto” lo establecido por la justicia, ya que “se garantiza el derecho constitucional de los chilenos y chilenas de ejercer nuestro derecho a voto”.

Cambio de gabinete y caso Monsalve

La diputada también abordó un posible cambio de gabinete tras la profunda crisis generada por la denuncia de violación y abuso sexual al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Siempre esperamos que se tomen las mejores decisiones en beneficio de todos los chilenos y chilenas”, afirmó y recalcó que es respetuosa de las medidas que adopte otro poder del Estado: “Es una decisión que el Presidente (Gabriel Boric) tendrá que evaluar“.

Sobre el desempeño de la ministra del Interior, Carolina Tohá en el caso Monsalve, Cariola dijo que “son parte de los aprendizajes que el gobierno tiene que sacar para poder actuar frente a casos como estos que son tan complejos”.

Desde la oposición no descargan realizar una nueva acusación constitucional contra la titular del Interior tras el regreso del receso parlamentarios, pero la presidenta de la Cámara afirmó que hasta el momento lo único concreto es que habrá una sesión especial por el caso Monsalve.

“Todo lo demás son especulaciones de las que no me puedo hacer cargo. Nosotros siempre hemos defendido la facultad que las o los parlamentarios tenemos para poder llevar adelante procesos de fiscalización, pero no conozco de ninguna otra iniciativa nueva que se haya presentado hasta ahora”, afirmó para cerrar.