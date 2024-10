La suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, comparecerá este viernes ante el Pleno del tribunal en una instancia clave para su defensa. En un ambiente de creciente atención mediática, Vivanco buscará refutar los cargos en su contra y las razones detrás del proceso de remoción que enfrenta.

“He sido herida y maltratada”, señaló Vivanco en declaraciones a CNN Chile. La Ministra enfatizó las dificultades que ha enfrentado durante el proceso, señalando que su equipo legal se ha encontrado con múltiples obstáculos. “Cada vez que mis abogados solicitan algo, la respuesta es no”, agregó.

Mientras que en conversación con La Tercera, Vivanco comentó que “es altamente posible que sea removida de la Corte Suprema”. Asimismo, abordó los detalles de su relación con el abogado Luis Hermosilla, quien ha sido un elemento clave en su suspensión. Reconoció que, durante su postulación al máximo tribunal, fue recomendada para contactarlo con el fin de obtener información sobre el avance de su candidatura.

“No había conductos formales para obtener esa información. El Ministerio de Justicia no entregaba detalles, así que recurrí a él para mantenerme informada”, explicó Vivanco.

Ángela Vivanco se refiere a “chats”

La ministra también se refirió a los famosos “chats” con Hermosilla, revelados en el contexto del Caso Audio. En esos mensajes, se discutían detalles del proceso, pero Vivanco sostiene que no hubo ningún tipo de acción impropia que comprometiera su trabajo jurisdiccional. “Nunca comprometí mi labor en la Corte Suprema ni favorecí a Hermosilla en ninguna causa”, subrayó enfáticamente.

El caso ha tomado un giro particularmente emocional para la ministra, quien asegura sentirse desconectada del tribunal en el que sirvió por años. “Me siento herida y desconectada emocionalmente de la Corte Suprema, pero mientras siga en mi defensa, me considero parte de ella”, afirmó Vivanco, en un tono que refleja el desgaste de un proceso legal complejo y polémico.

En cuanto a los cargos adicionales que enfrenta, Vivanco expresó su desconcierto y malestar por la falta de información previa. “Se me agregan denuncias de relatores que jamás conocí. Nunca fui interrogada sobre estas denuncias, y se me presentan como una plantilla de acusaciones sin acceso a pruebas ni testigos”, denunció.

Vivanco cuestiona objetividad del proceso

Respecto a la filtración de información de la Comisión de Ética, Vivanco cuestionó la objetividad del proceso. “Se ha filtrado información y me han acusado sin darme las garantías necesarias para defenderme adecuadamente”, aseguró. La Ministra ve en esto un posible sesgo hacia su figura, particularmente por su condición de ministra externa, algo que, según ella, no ha sido bien recibido por todos en el tribunal.

“Creo que, en parte, esto tiene que ver con una resistencia a lo diferente. No todos en la Corte Suprema aceptan de buena manera que algunos ministros lleguemos desde fuera del sistema”, afirmó Vivanco, haciendo alusión a su nombramiento bajo el gobierno de Sebastián Piñera.

El vínculo entre Vivanco y Hermosilla ha sido un foco importante en los cuestionamientos. La ministra admite que fue imprudente enviar mensajes por WhatsApp, dados los eventos actuales. “Haciendo un mea culpa, no lo habría hecho sabiendo lo que sé hoy. Pero en ese entonces, Hermosilla no era una figura controvertida. Era una persona cercana al gobierno y respetada en su ámbito”, señaló Vivanco.

“Hermosilla nunca me impidió nada impropio”

Consultada sobre si Hermosilla intentó influir en su trabajo judicial, la ministra fue categórica: “Nunca me pidió nada impropio, y yo no adelanté ninguna resolución judicial en su favor”, aseguró. Vivanco sostiene que su labor en la Corte Suprema ha sido íntegra y basada en el derecho, sin favoritismos hacia ningún abogado.

El proceso de remoción ha sido calificado por la ministra como “exprés”, ya que, según ella, no se han seguido los procedimientos adecuados para una investigación profunda y justa. “No he tenido igualdad de armas en mi defensa. La prisa por removerme ha sido evidente, lo que da la impresión de un trato poco equitativo”, aseveró.

Pese a todo, Vivanco se muestra comprometida con su defensa y con la idea de que su caso será analizado objetivamente. “El panorama es oscuro, pero tengo la esperanza de que, al presentar mis descargos, se valoren los argumentos y prevalezca la justicia”, concluyó.