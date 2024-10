La ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó las acusaciones en su contra por el denominado caso Audio. Al respecto, advirtió: “Todos los que nos vinculamos con el señor Hermosilla estamos cuestionados, y es una pena”.

En el adelanto de una entrevista de T13, la jurista reveló su conmoción ante los hechos que se le imputan, los que fueron calificados de “serios y graves” por el propio pleno del máximo tribunal. Además, sobre su relación con Luis Hermosilla, acotó:

“Hoy todos los que nos vinculamos en algún momento con el señor Hermosilla estamos cuestionados, y es una pena, porque algunos se habrán vinculados en situaciones reñidas con la ley y otros no”.

Así, Vivanco manifestó su preocupación por la forma en que se ha llevado el caso, asegurando que hay quienes presionan por su salida, sin darle una oportunidad de defensa.

“Me duele mucho estar en esta situación y con tantas dificultades y travasones para poderme defender. Pero que hay una voluntad de que me vaya luego, que me vaya sin decir nada, que renuncie, que yo no haga “olitas” digámoslo así, claramente yo así lo visualizo”, lamentó.

Defensa de Vivanco

En el mismo adelanto, la suprema se refirió a su presunta interferencia en los juicios, sobre lo cual endosó la responsabilidad al presidente de la Corte.

“El presidente de la Corte Suprema es el que tiene que preocuparse que las causas se vean y ponerlas en tabla. Si uno hace una sugerencia, el presidente de la Corte Suprema si la acoge, la pone en tabla y en consecuencia es responsabilidad de él“, planteó.

Finalmente, se refirió a las ocho causas que se sumaron a su cuaderno de remoción el 16 de septiembre pasado, afirmando: “Yo creo que este capítulo de las causas “apuradas”, para mi juicio, este es un capítulo totalmente artificial”.

Recordemos que este viernes se presentará la defensa escrita de Vivanco, la cual tendrá cerca de 200 páginas de extensión y podría ser transmitida por TV, según solicitó la defensa.