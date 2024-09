Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, imputado por delitos tributarios, cohecho y soborno, tratará de “abrir la mayor cantidad de información posible”, refiriéndose al teléfono del jurista imputado.

Recordemos que este miércoles, la Fiscalía Oriente entregará las más de 770 mil páginas con el contenido del teléfono móvil de Luis Hermosilla.

En conversación con La Segunda, se le preguntó a Juan Pablo si es que en la liberación se incorporará a ministros políticos, señalando que “lo que me importa es mantener el secreto profesional y la información privada, como la foto de los nietos y de los hijos. El resto, mientras no sea información del mundo profesional y del mundo privado, para detener esto que está ocurriendo, que son filtraciones intencionadas por parte del Ministerio Público, lo más probable es que trataremos de abrir la mayor cantidad de información posible”.

Respecto a si se limitará o no solo a ministros de corte y fiscales, el abogado de Luis sostuvo que “hay un tema de interés público obvio, a partir de cuando se dio a conocer la grabación de Luis y desde ese punto de vista me parece que parte de la reparación que debemos hacer es colaborar a esclarecer los hechos”.

“Ha quedado claro que había múltiples personas, incluyendo fiscales y jueces, que recurrían a Luis por distintas razones, a quien hoy se trata de transformar en un demonio”, precisó el profesional.

Recalcando “Luis cometió un error grave, eso es real y está en prisión preventiva, pero eso no significa que se pueda transformar esto en una especie de funa, en la que se ha estado transformando. Desde ese punto de vista vamos a colaborar para que se sepan las cosas en su gran envergadura y que se demuestre que, entre otros, era visto como una persona a la que se podía recurrir para hacer determinadas gestiones”.

Chats de Hermosilla

En esta línea, al preguntarle sobre si darán a conocer conversaciones con todos los fiscales o con algunos, Juan Pablo cree que “con todos porque si no me van a acusar a mí de lo que yo estoy reclamando: el cherry picking”.

En el caso de los ministros, el jurista manifiesta que “en principio lo mismo, porque se está discriminando a algunos. No tengo una amistad con Jean Pierre Matus, no lo conozco mucho e igual me parece que es injusto lo que ha sufrido cuando dijimos que haríamos públicos los contactos, lo que demuestra que no todo contacto con Luis era malo ni mucho menos”.

En cuanto a la fecha en que darán a conocer las grabaciones, por ejemplo, con el fiscal nacional Ángel Valencia o con la fiscal Lorena Parra, Juan Pablo Hermosilla señala que aún no lo sabe.

“No sé cuántas páginas son para que podamos empezar a liberar, va a tener que pasar un rato. Somos un grupo reducido de personas que estamos a cargo de la causa, con un grupo de abogados jóvenes, pero estamos solos, no tengo muchos recursos, entonces vamos a estar con la mayor celeridad y en la medida en que vayamos descubriendo las cosas vamos a ir afinando los criterios”, sentenció.