El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, descartó tensiones entre los presidentes Boric y Milei tras no coincidir en la visita del mandatario argentino a Chile, señalando que "todo fluye muy bien" entre ambos países. Destacó que la agenda no permitió el encuentro y afirmó que Milei vino a celebrar la noticia positiva de Gas Andes por su apoyo al transporte de gas natural de Argentina a Chile. Viera-Gallo aseguró que no ha habido roces entre ambos presidentes y sobre una posible visita de Milei a Chile, simplemente dijo: "No lo sé".