La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó una "operación política" por parte de La Moneda en medio de un cruce de declaraciones con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras acusar vínculos entre políticos y narcotráfico. Matthei entregó antecedentes sobre crimen organizado y criticó la controversia como una distracción de problemas reales en Chile. Denunció presión del Gobierno ante sus declaraciones y llamó a eliminar el secreto bancario en casos de corrupción y narcotráfico. Sobre su eventual postulación presidencial, expresó confianza y afirmó que La Moneda es un lugar duro, destacando su labor en el Municipio. En cuanto a su posible rival, Rodolfo Carter, dudó de su competencia y mencionó que no lo ve como un candidato fuerte a pesar de sus declaraciones previas.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó una “operación política” en su contra por parte de La Moneda, en medio del duro e incesante cruce de declaraciones con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Recordemos que ambos se enfrascaron en una controversia luego que la jefa edilicia acusara vínculos entre políticos y el narcotráfico, siendo emplazada por el Gobierno a entregar los antecedentes.

Al respecto, Matthei aseguró que “me cargan las polémicas estériles, creo que Chile tiene demasiados problemas, como para estar perdiendo el tiempo en dimes y diretes”.

De todas maneras, aseveró que “aquí la Secom mandó a todos sus ministros y subsecretarios a pegarme, porque les incomoda las encuestas que hay hoy, es evidente porque empezaban a sacar argumentos nada que ver”.

En ese sentido, Matthei apuntó a una “operación política” en su contra por parte de La Moneda, según señaló en entrevista con Infinita.

“Cuando hay narcotráfico o corrupción, es evidente que no puede haber secreto bancario, pero esto fue una operación política en contra mía”, acusó.

“Yo he dicho muchas veces que estoy a favor de eliminar el secreto bancario, si cuando hay narcotráfico, corrupción, es evidente que no puede haber secreto bancario, pero también es evidente que quien maneje esa herramienta tan sensible tiene que ser una persona que le dé garantías a todo el mundo”, agregó.

“En Chile mucha gente se da cuenta de que el narcotráfico y el crimen organizado está pescando, pero nadie quiere hablar de ello, hay evidencia conocida y lo más probable es que hay mucho más”, añadió Matthei.

Asimismo, respecto a su eventual postulación a La Moneda, la jefa comunal mostró su confianza enfatizando en que “no temo nada, me da lo mismo”. No obstante, insistió en que “mucho más importante de quién gana la elección presidencial, es que el narcotráfico no nos coma como país”.

En esa línea, reconoció que “nunca he sido más feliz que en el Municipio, me encanta lo que hago y La Moneda es un lugar terriblemente duro”.

Asimismo, consultada por su posible rival en la carrera presidencial, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, Matthei mostró sus dudas de que efectivamente se trate de un competidor de peso.

“Yo siento que tendría que, por ejemplo, el tema de la destrucción de las casas narco, que no era una casa, era una ampliación. Sí, tuvo un alza, pero que duró poquito”, apuntó.

“A mí me ha pasado muchas veces que he llevado a un candidato a diputado o alcalde, que yo creía que iba a prender. Por lo menos por ahora no lo veo prendiendo”, sentenció.