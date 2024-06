Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, instó a evitar distracciones para que las instituciones funcionen correctamente, en medio de una discusión con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre la entrega de información de criminales. Señaló la importancia de destacar el trabajo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Alta Complejidad en investigaciones delicadas contra criminales de organizaciones. Pidió a todas las autoridades y sectores políticos enfocarse en combatir el crimen organizado como política de Estado, no como una disputa diaria. Enfatizó que la información debe ser utilizada para investigar y desarticular organizaciones criminales, no para hacer noticias. Monsalve aclaró que las afirmaciones sobre la entrega de información a la Fiscalía fueron verificadas y que se deben manejar con cuidado para no alertar a los investigados.