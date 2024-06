La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, denunció que entregó hace casi dos años al subsecretario Manuel Monsalve una lista de 75 nombres de personas vinculadas al crimen organizado, señalando que no se ha tomado ninguna acción al respecto. Matthei detalló que estas personas estuvieron implicadas en diversos delitos como secuestros, robos y asesinatos.

En una actividad realizada la mañana de este lunes, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue consultada sobre las acusaciones que emitió la semana pasada, cuando aseguró que existe “bastante evidencia que ya hay políticos que se financian con platas del narco”.

En la instancia la prensa que preguntó específicamente qué candidatos o parlamentarios serían los que estarían incurriendo en estas prácticas, ante lo que la exministra respondió que hace dos años ya había entregado antecedentes del tema a la subsecretaría de interior, pero que no se ha hecho nada con esa información.

“Hace casi dos años, pedí una reunión con el subsecretario (Manuel) Monsalve. Le llevamos 75 nombres, con nombre y apellido, dónde vivían, fotos, videos, todo ello de personas que pertenecen a crimen organizado, los motochorros que le llamamos, puros venezolanos, le dijimos de dónde vendrían los venezolanos, todos vienen de una misma provincia (…) Le llevamos todos los antecedentes, por escrito, se los entregamos oficialmente. No se ha hecho nada respecto a ello, nada”, indicó.

Además aseguró que muchas de las personas que ya habían sido detenidas, estuvieron involucradas en actos delictuales.

“Quiero decirle que personas que nosotros habíamos detenido, estuvieron involucrados en el secuestro del teniente Ojeda, en un secuestro en Los Vilos, que es donde uno de ellos, que nosotros habíamos detenido, fue uno de los que se fugaron (…) Estuvieron involucrados en el secuestro de San Miguel, en robos de relojes Rolex en Vitacura, en el robo al diputado Hotuiti, en un secuestro en Antofagasta y en el crimen del mayor Emmanuel Sánchez”.

“Personas que nosotros habíamos detenido… entonces, lo que yo quiero señalar es que si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales, que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedirnos datos si igual no hacen nada con ellos”, fustigó la jefa comunal.

En esta línea, la alcaldesa recalcó que “les entregamos el organigrama completo, hace un año y medio, no hicieron absolutamente nada, y han participado después en al menos todos esos crímenes. Esos son los que sabemos, probablemente han participado en muchos más”.

“Dejémonos de farsa. Acá el crimen organizado ha penetrado en Chile, nosotros tenemos que poner todas las fuerzas de manera conjunta… no convirtamos esto en un tema entre Gobierno y oposición, no convirtamos esto en una mentira, porque todo el mundo sabe que el narco está en todas partes. Los chilenos ya lo saben y yo estoy segura que todavía es tiempo para ganarles la mano”, sostuvo la jefa comunal.

Destacando que “si realmente queremos ganarles la mano a los narcotraficantes, yo lo único que pido es que actuemos con cordura, actuemos con responsabilidad. Y cuando llevamos realmente los nombres, los apellidos, las fotos, la organización y los videos, se haga algo, en vez de estar pidiendo después cosas que solamente es una crítica política”.

Matthei y solicitud de Monsalve por secreto bancario

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llamó a la alcaldesa Matthei a apoyar el levantamiento del secreto bancario, por lo que la militante de la UDI mencionó que “naturalmente que estamos dispuestos, pero con algunas condiciones”.

“¿Ustedes se recuerdan cuando estaban todos felices porque el Servicio de Impuestos Internos estaba investigando el financiamiento ilegal de la política, pero solamente le afectaba a la derecha? De repente saltó el tema y con Soquimich empezaron a salir involucrados que eran de la izquierda ¿se recuerdan”, planteó Matthei.

“¿Y se recuerda que en un par de días removieron al entonces director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, en el gobierno de la presidenta Bachelet? Lo sacaron, ¿y qué pasó con la investigación? Nunca más se supo nada”, añadió la exministra del Trabajo.

Finalmente, Matthei dijo que “nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del Servicio de Impuestos Internos que pueda hacer lo que quiere y que si no hace lo que le gusta al Gobierno, lo remueven ¿A quién cree usted que va a fiscalizar, con el tema del secreto bancario, el director del Servicio de Impuestos Internos? Obviamente que a los de la oposición”.

“Entonces, si ellos están dispuestos a tener un Gobierno corporativo, decente, en Chile, como lo son en los países de la OCDE, naturalmente estamos dispuestos a levantar el secreto bancario”, precisó la alcaldesa de Providencia.