José Antonio Kast criticó el rol de Chile Vamos como oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric.

El probable candidato a La Moneda del Partido Republicano aseguró que han tenido “diferencias importantes” con el conglomerado que integran la UDI, RN y Evópoli después del primer proceso constitucional.

“Yo creo que siempre se puede hacer más. En algunos temas a nosotros nos habría gustado un poco más de firmeza”, señaló a Mi Radio TV de la región de Coquimbo.

En ese sentido, detalló que “hemos ido a algunas acusaciones constitucionales donde no siempre hemos tenido el respaldo de Chile Vamos. Por lo tanto, en temas de probidad, creo que a veces uno espera que en conglomerados tan grandes haya mayor proactividad en temas de imponer abogados y querellas”.

“Nosotros hacemos el esfuerzo que podemos. Tenemos una línea muy clara y nunca hemos abierto la discusión de la reforma tributaria o previsional, pero en algunos dirigentes de Chile Vamos a veces no se ve la fuerza y la convicción”, agregó.

Asimismo, Kast indicó que falta disciplina en los partidos para que la gente se identifique con ellos.

El dos veces candidato presidencial también se refirió a su tercera carrera por la banda tricolor, afirmando que hasta ahora es el único aspirante del Partido Republicano.

“Todavía el Partido Republicano no ha levantado otro. Uno siempre tiene que estar abierto a nuevos liderazgos dentro del partido y no habría mayor problema para nosotros en resolver esa situación internamente, pero por ahora no tenemos otro candidato presidencial que no sea yo”, expresó.

