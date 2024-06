La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, criticó duramente al grupo de diputados que abandonó el hemiciclo durante la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, luego que el mandatario anunciara el proyecto de ley de aborto libre.

“Son los mismos que rechazaron (los proyectos de) 40 horas, royalty minero, salario mínimo… han rechazado todo lo que ha presentado el Gobierno”, sostuvo la vocera.

“Son los mismos que no les gusta nada y no entienden que aquí hay un gobierno que fue democráticamente electo y que en un congreso, en un parlamento que está elegido para deliberar, las diferencias hay que procesarlas”, agregó.

Además, indicó que “siempre han sido poco republicanos los que se dicen republicanos, poco patriotas los que se dicen patriotas, y eso es parte ya de lo conocido por nuestro país. Se contradicen a ellos mismos permanentemente”.

Respecto a las críticas sobre el proyecto de ley, Vallejo afirmó que “el ánimo nunca es polarizar ni dividir, sino que dialogar. Esto no es división, es diálogo, es un diálogo necesario por las mujeres de nuestro país, entendiendo que hayan diferencias. Hay posiciones distintas en esto y siempre lo ha habido, como fue con la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, pero no porque sean temas difíciles no los vamos a enfrentar”.

Además, hizo un llamado a que “no echemos por la borda por una sola diferencia todo lo que hemos podido ir construyendo”.

Finalmente, aseguró que el aborto libre “no es un tema valórico, es un tema de derecho sexual y reproductivo. Aquí hay millones de mujeres que requieren poder decidir, sean de izquierda, de derecha, de centro, creyentes o no creyentes. Muchas a lo mejor no lo dicen o no se atreven a decirlo, pero están de acuerdo con que esto sea un tema, al menos, que se aborde”.