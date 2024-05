La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió enérgicamente el proyecto de condonación de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), llamando a la responsabilidad y destacando que la iniciativa forma parte del programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric desde antes de asumir el cargo. Ante las críticas, principalmente provenientes de la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, por la falta de recursos, Vallejo instó a esperar a conocer los detalles del proyecto antes de emitir opiniones. Destacó que la propuesta no es un anuncio improvisado y subrayó la importancia de un sistema de financiamiento progresivo y autocontenida que reemplace al CAE.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el proyecto del Gobierno para condonar las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), haciendo un llamado a la “responsabilidad” y esperar conocer los detalles de la iniciativa, ante las críticas incluso desde el oficialismo.

Cabe destacar que la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, ha encabezado el “fuego amigo” en contra de la iniciativa, apuntando a la falta de recursos.

Al respecto, la ministra Vallejo defendió la propuesta, enfatizando en que no se trata solo de un anuncio, sino que es parte del programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric.

“Esto estaba en el programa del Gobierno, desde siempre estuvo, no es algo que se nos ocurrió en el último momento, es un compromiso incluso de antes de ser gobierno. No es nada nuevo, no es algo que sacamos de la noche a la mañana, es un compromiso del presidente”, sentenció.

“Nuestra tarea, más que estar opinando de las declaraciones de otros o de los propios partidos oficialistas, en este caso el de la presidenta del Partido, Socialista, es aclarar cuál es, a grandes rasgos, el formato que va a tener y los principios que van a sostener este proyecto respecto al CAE”, señaló Vallejo.

En ese sentido, reconoció que “evitamos entrar más en detalles porque no queremos adelantar una parte que genere otro tipo de suspicacia, opiniones sin ver el todo”.

Asimismo, envió un “recado” a quienes han criticado la iniciativa, haciendo un llamado a la “responsabilidad” antes de emitir juicios, incluso desde el mundo académico.

“Llamamos a todos un poco la responsabilidad, porque difícilmente podemos hacer juicios tan tajantes de una propuesta que todavía no se conoce en detalle”, fustigó Vallejo.

“Nos gustaría que pueden opinar cuando conozcan en detalle el proyecto y vean su diseño y aspectos técnico y la fórmula más que adelantar juicios sin conocimiento cabal de la propuesta que estamos trabajando”, sentenció.

“En general, los deudores no son personas con altos ingresos, pero en esa diversidad tenemos una propuesta que va a ser justa, razonable, que sea progresiva y eso implica gradualidad, por la cantidad de recursos, la dimensión del problema”, explicó.

En esa línea, Vallejo señaló que la idea no es solamente eliminar el Crédito con Aval del Estado, sino que también buscar un sistema de financiamiento que lo reemplace.

“Tiene que ser progresiva y autocontenida, que no depende de otro proyecto ley, no depende del pacto fiscal, sino que tiene una fórmula de financiamiento propia que va a venir en el diseño”, aclaró.