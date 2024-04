El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió la mañana de este martes a la solicitud de la Fiscalía para fijar su formalización, en el marco del Caso Farmacias.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe comunal reiteró su inocencia en la causa, donde será formalizado por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa.

Según información de Radio Bío Bío, se espera que este martes se conozca la fecha y hora exacta en la que el jefe comunal deberá comparecer ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

“Tras dos años y medio de investigación, acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar”, señaló Jadue.

“No obstante, esto es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia”, sostuvo el alcalde de Recoleta, agregando que “desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correo, todo lo necesario”.

“En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas, ni en mis bolsillos, ni en los funcionarios de la Municipalidad de Recoleta. Siempre hemos actuado apegado a la ley y de buena fe”, apuntó.

“En la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas, porque las y los vecinos de Recoleta se estaban muriendo en sus casas. Cada acción realizada, por ejemplo, con el interferón, el avifavir, se hizo buena fe y poniendo ante toda la vida de las personas”, resaltó.

En esa línea, apuntó sus críticas al Ministerio Público, enfatizando en el hecho que se realiza en año electoral.

“Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en diez meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que, les aseguro, saldré totalmente inocente”, concluyó.