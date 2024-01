El presidente Gabriel Boric participó este sábado en el Parque O’Higgins de la Fiesta de los Abrazos, tradicional actividad del Partido Comunista (PC).

El mandatario realizó un discurso a los presentes, donde recordó a los fallecidos líderes de la tienda oficialista: Gladys Marín y el recientemente muerto Guillermo Teillier.

Boric también realizó un llamado a la unidad de las fuerzas políticas progresistas, luego del triunfo del En Contra en el segundo plebiscito de salida constitucional.

“Logramos un importante resultado después de dos importantes derrotas. Dos importantes derrotas de los sectores progresistas que deben dejarnos como lección, uno, que la unidad de las fuerzas políticas progresistas es condición necesaria para poder seguir avanzando”, dijo.

Agregó que “me ha tocado verlo en diferentes latitudes. Cuando la izquierda y la centroizquierda se separan, o una de las dos desaparece o avanza la ultraderecha. No podemos permitirnos ese lujo en Chile. Tenemos que estar unidos y enfrentar unidos los próximos desafíos”.

“Pero también hay una segunda lección tremendamente importante, que es que no podemos nunca alejarnos de las necesidades concretas y materiales de nuestro pueblo. Como decía en una interesante crítica que hacía Gramsci a Trotsky, el pretender ser un adelantado a tu época es una manera elegante, pero torpe, de estar equivocado”, siguió.

Añadió que “no nos podemos dar el lujo de cometer esos errores, tenemos que estar hoy día junto a las familias que les cuesta llegar a fin de mes. Tenemos que estar junto a los trabajadores y trabajadoras que están luchando por organizarse y, por diferentes motivos, no se lo permiten”.

Por ello, continuó declarando que “tenemos que estar con los vecinos, con los pobladores y pobladoras que luchan por una vivienda digna. Con los estudiantes que cargan mochilas inaceptables de deuda. Tenemos que estar con los más pobres de nuestra patria y también con esa clase media, agotada por un sistema que es injusto y que esconde profundas desigualdades e injusticias que, como Gobierno, como fuerzas políticas, tenemos el deber de combatir y superar”.

Segunda mitad del periodo

A renglón seguido, tuvo palabras sobre el inicio de la segunda mitad de su gobierno, que se iniciará el próximo 11 de marzo.

“Compañeros y compañeras, nos acercamos a la mitad de nuestro periodo. Hemos logrado cosas importantes. La ministra Jeannette Jara (PC) ha encabezado avances fundamentales, como es el aumento del salario mínimo a $500 mil, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, o la ley de conciliación laboral. Hoy día está batallando intensamente, con una paciencia infinita, por lograr el acuerdo para la reforma de pensiones en Chile y darle una pensión digna a quienes han trabajado toda su vida y hoy día, después de toda esa vida de trabajo, se encuentran con que la sociedad les da la espalda”, señaló.

Luego, dijo que “hemos logrado muchas cosas en estos dos años, dos años que han sido intensos, difíciles, pero también llenos de aprendizaje. Y vamos a entrar de lleno en el segundo tiempo con energías renovadas, con más fuerza. Y tenemos que hacerlo con unidad, con unidad de propósito y unidad de acción. Con visión estratégica y con claridad táctica, respetando nuestra diversidad, pero también actuando con disciplina, porque ser parte de organizaciones políticas, significa también una voluntaria renuncia a ciertos grados de autonomía, en pos de un interés colectivo”.

“Esa disciplina consciente tiene que estar presente también en el actuar no solamente de los dirigentes, de los parlamentarios, sino también de cada militante social. Estoy seguro que el PC va a seguir siendo, como lo ha sido siempre a lo largo de su historia, con la responsabilidad histórica que lo caracteriza, un fiel y leal colaborador en la noble y difícil tarea de gobernar. Así lo he sentido hasta ahora y no me cabe ninguna duda que será de esta manera hasta el final del periodo”, puntualizó.

Viaje a Guatemala

Finalmente, este domingo 14 de enero el mandatario viajará a Guatemala para asistir al cambio de mando en dicho país, junto al canciller Alberto van Klaveren.

Durante la visita, que se extenderá hasta la mañana del lunes, habrá una reunión bilateral con el presidente electo, Bernardo Arévalo.

Junto con ello, Boric también se reunirá con el Alto Representante de Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea y Vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell.