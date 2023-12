El Ejecutivo se encuentra trazando su hoja de ruta, que fija como prioridad la agenda de seguridad, el pacto fiscal y la reforma previsional.

Sobre este último punto, y luego del plebiscito constitucional, el Gobierno ya envió las indicaciones que estaban pendientes, a la espera de consenso con la oposición.

Se trata del destino del 6% de la cotización adicional con cargo al empleador. La propuesta de La Moneda plantea que un 3% estará destinado a un Seguro Social, 2% a la capitalización individual y el 1% restante a “fortalecer la formalidad del empleo femenino”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que hay parlamentarios -con importante liderazgo en la oposición- que han manifestado su apertura a dialogar.

“Como Gobierno comprendimos que era importante dar el primer paso en ceder y, aún así, hemos insistido en que queremos seguir dialogando para alcanzar acuerdos, pero nos falta mayor disposición del mundo de la oposición (…)”, indicó la secretaria de Estado.

Reforma previsional

La oposición sigue buscando su tono después de la dura derrota del referéndum del domingo 17 de diciembre, y ciertos sectores han querido desmarcarse del Partido Republicano.

Este es el caso de Renovación Nacional, que ayer planteó estar abierto al diálogo. Al respecto se refirió el presidente del partido, Rodrigo Galilea.

“Jamás nos vamos a restar de una mesa de conversaciones. Hay desafíos grandes y mejoras importantes que se pueden hacer en tema de seguridad, en tema de pensiones, en tema de administración del Estado (…)”, señaló el parlamentario.

Ayer, el diputado de RN, Diego Schalper, sostuvo que el Gobierno no debe “pasarse de listo”, ya que si bien su partido estará dispuesto al diálogo, no lo estará para “malas reformas”.

“Nosotros creemos que el 6% tiene que ir a la cuenta de ahorro de los trabajadores, y le hemos propuesto al Gobierno alternativas que permitan resolver el actual problema de los pensionados. Por lo tanto, que el Gobierno no se pase de listo, que la izquierda no se pase de lista, y no pretenda instalar una polémica artificial (…)”, precisó el legislador.

En su cuenta de X, el parlamentario indicó -el pasado viernes- que “hay disposición de llegar a acuerdos e incluso a evaluar mecanismos de solidaridad que no perjudiquen a la clase media”.

El presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara, Juan Santana (PS), reiteró el llamado a la oposición completa, incluyendo a la UDI, Evópoli y el Partido Republicano, para que se pueda destrabar el destino del 6% de la cotización adicional.