"Hay quienes a veces dicen acá no se está haciendo nada, eso no es cierto. Yo les digo abiertamente, eso es falso", aseveró el presidente Gabriel Boric.

El presidente Gabriel Boric destacó la promulgación de la ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales, asegurando que es “falso” que el Gobierno no esté trabajando para abordar la crisis de seguridad que vive nuestro país.

Así lo aseguró durante la ceremonia realizada la mañana de este martes, en dependencias de la 44° Comisaría de Carabineros de Lo Prado.

“La batalla contra la delincuencia la vamos a ganar, no como Gobierno, la vamos a ganar como sociedad en la medida en que estemos unidos. No alcanza solamente con los partidos políticos ni con las instituciones, la sociedad civil es fundamental y en esto tenemos que ser profundamente aliados”, enfatizó el mandatario.

“Si quienes estamos en el poder no somos capaces de escuchar a nuestros vecinos, no somos capaces de escuchar a quienes efectivamente tienen temor, a quienes han sido víctimas de algún asalto o a quienes tienen ideas innovadoras quizás para poder combatir a la delincuencia, es mucho más difícil”, indicó.

Al respecto, el presidente Boric agradeció al Congreso por la rápida tramitación de los proyectos de seguridad, insistiendo en el llamado a la unidad.

“Quiero partir agradeciendo al Congreso Nacional por su pega en esto, a todas las fuerzas políticas, porque si no me equivoco, fue unánime la aprobación de este proyecto.

“Generar unanimidad en las fuerzas políticas en este tiempo no es fácil y en este caso se ha hecho. Tenemos que trabajar en conjunto. Acá, menos palabras, más acción”, puntualizó.

“El que estamos promulgando hoy, es un proyecto que se tramitó en sólo cinco meses, lo que muestra que es posible unirnos y trabajar poniendo los intereses de Chile por delante”, reiteró.

En esa línea, el presidente Boric destacó que la ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales, es parte de la agenda por la crisis de seguridad que ha sido priorizada, tanto por el Gobierno, como por parte del Congreso.

“Tdos los proyectos que fueron comprometidos han sido ingresados. Y de ellos ya hemos aprobado 19 de los 31, y vamos a terminar el año con cerca de 24 si todo sale bien. Y con lo que promulgamos hoy, estamos completando 45 iniciativas de seguridad aprobadas en menos de dos años de gobierno”, resaltó.

“Hay quienes a veces dicen que acá no se está haciendo nada, eso no es cierto. Yo les digo abiertamente, eso es falso. La sensación de inseguridad en Chile es verdadera y yo me la juego todos los días y me levanto y me acuesto trabajando en cómo mejoramos esta situación”, afirmó el mandatario.

“Quiero que sepan y hay que transmitirles a los chilenos y chilenos que acá se están haciendo cosas, muchas cosas y esta batalla la vamos a ganar. Y en general, los delitos de alta connotación pública que hemos conocido, las policías han hecho su trabajo y han encontrado a los responsables y esos responsables van a pagar ante la ley”, dijo.

Presidente Boric valoró vuelos de expulsiones a Venezuela

“Además, hemos comenzado algo que hace mucho tiempo que no se hacía, que son vuelos de expulsiones administrativas y judiciales”, apuntó Boric.

“Y como lo vieron públicamente en un comunicado que sacó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, gracias al trabajo diplomático que hemos hecho, que ha sido intenso porque esto no se logra con verborrea, esto no se logra en Twitter, se logra trabajando firme y duro, logramos también un acuerdo con el Gobierno venezolano para iniciar un proceso de repatriación progresivo de ciudadanos venezolanos que están en Chile”, subrayó.

“Acá hay un trabajo intenso, integral por mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país, porque no vamos a dejar que acá suceda lo que ha pasado en otros países de Latinoamérica y para eso todas las instituciones tenemos que estar profundamente unidas”, prometió.

Por último, el presidente Boric insistió en su llamado al Congreso para continuar avanzando en la aprobación de los proyectos de seguridad, emplazando a no sacar réditos políticos.

“Reitero lo que para mí es más importante, solo trabajando unidos, vamos a ser capaces de derrotar a la delincuencia. Y esta es una pelea de largo plazo que no va a ser fácil, que va a requerir de mucho esfuerzo, de recursos, de despliegue, de mucha convicción, de levantarse ante los golpes, de ser ponderados en lo que hagamos, porque acá no hay atajos”, señaló.

“Que nadie trate de sacar provecho de estos temas que son tan sensibles para la ciudadanía pensando en elecciones o en réditos políticos de corto plazo, porque este es un problema país que tenemos que abordar como estado y como sociedad”, concluyó.