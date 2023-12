"Toda la ciudadanía tiene que tener muy claro que el 17 (de diciembre) evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional, no de una ley en particular, no de un sector político en particular, no de una persona en particular, sino que de un texto constitucional para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía", pidió Vallejo.