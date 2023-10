Ariela Agosin, presidenta de la comunidad judía en Chile solicitó al gobierno tomar cartas en el asunto ante el conflicto de Israel y Hamas, los secuestros a compatriotas y las violaciones a los derechos humanos.

La presidenta de CJCh pidió que “se condene sin ningún tipo de miramientos y que se intervenga como lo está haciendo en general la comunidad internacional por tratar de recuperar a esta gente”, refiriéndose a las personas secuestradas durante la guerra, especialmente al caso de Loren Garcovich Montoya.

La chilena Loren Garcivich y su esposo español Iván Illarramendi se encuentran desaparecidos (presuntamente secuestrados) tras los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas.

La representante de CJCh aseguró que “España ya está haciendo todos los esfuerzos gubernamentales posibles para poder recuperar al esposo”.

El ministro de justicia, Luis Cordero explicó esta mañana en radio Universo por que Chile no ha tomado las mismas medidas,”el derecho español reconoció hace bastantes años la jurisdicción universal en materia de derechos humanos, que es la que le dio la competencia a Garzón en el caso Pinochet. Chile no tiene esa regla, entonces técnicamente los jueces no tienen atribuciones sobre eso”.

“Les quiero pedir a todos los chilenos que se pongan del lado del bien, que entiendan que no estamos exentos de esta barbarie, que nos puede llegar en cualquier momento, que tenemos que cuidarnos y entender que no existe ninguna razón para justificar tanta violencia” aseguró Agosin.

Respecto a la reacción de Cancillería y del Presidente Gabriel Boric

La presidenta de la comunidad judía en Chile indicó que “La Cancillería nos ha apoyado muchísimo con los chilenos que están allá, no solo a nosotros, sino también a todos los chilenos que están allá. La FACh se ha portado de manera increíble, han sacado a todo chileno que necesite salir del sector”.

También se refirió a la tardía reacción del Presidente Boric respecto al conflicto, diciendo que “debería haberlo hecho de forma más categórica y rápida”.