El alcalde de Recoleta, el comunista Daniel Jadue, se mostró disponible para asumir una nueva candidatura presidencial, si su partido se lo pide.

Así lo señaló en entrevista con el programa Stock Disponible de Canal VíaX, donde el jefe comunal abordó su futuro en la política, la presencia del PC en Gobierno y además se refirió a las palabras del presidente Gabriel Boric al señalar que el expresidente Piñera era un demócrata.

“Yo puedo hablar por mí, no puedo juzgar al Presidente. Para mí Piñera no es un demócrata, para mí, Piñera es un violador de Derechos Humanos, Piñera es alguien que le declaró la guerra a su pueblo y que hoy está imputado, junto a varios de sus ministros, por crímenes de lesa humanidad, entonces ahí hay algo que no concuerdo”, criticó.

Además, consultado por una posible candidatura a la presidencia en el caso de que el Partido Comunista se lo pidiera, Jadue se mostró disponible.

“Yo siempre estaré disponible a asumir las tareas que me pida mi partido”, sentenció.

Por otro lado, frente al rol que cumple el Partido Comunista hoy en el Gobierno, Jadue enfatizó en que pese a ser parte del oficialismo, el límite está en no profundizar en el neoliberalismo.

“No es que hayamos cedido, somos parte de un Gobierno en donde confluyen diversas fuerzas”, explicó. Aunque, dijo que “no puedo hablar a nombre del PC, los voceros oficiales son Lautaro y Bárbara”.

“Yo creo que los límites están en no seguir profundizando el neoliberalismo y tratar de restablecer los derechos económicos, sociales y culturales que el pueblo de Chile viene reclamando hace mucho tiempo”, añadió.

Jadue: Gobierno de Boric no es de izquierda

En esa línea, a su juicio, Jadue aseveró que el Gobierno de Gabriel Boric no es de izquierda, recordando los dichos de la propia vocera de La Moneda y camarada de partido, Camila Vallejo.

“No, ellos mismos dijeron que no era un Gobierno de izquierda. Yo recuerdo la declaración después del triunfo del Gobierno, antes de entrar, la vocera dijo que este no iba a ser un Gobierno de izquierda, va a ser un Gobierno de centroizquierda socialdemócrata bastante moderado”, apuntó.

De todas maneras, el jefe comunal señaló que “no soy quién para juzgar, pero hay partidos que se dicen de centroizquierda, y que yo considero que no tienen nada de izquierda”.

“El PPD, por ejemplo, qué partido más neoliberal, otanista, subordinado a la política exterior norteamericana (…) Imagínate que algunos países fueron excluidos de la conmemoración del 11, países que recibieron a exiliados chilenos, pero recibimos a los norteamericanos para darle las gracias por estar descalificando los documentos, a los organizadores del golpe, a los incitadores del golpe, los recibimos a La Moneda para darle las gracias por estar desclasificado los documentos que protegen a sus criminales de lesa humanidad”.

“Yo, más que recibirlos, habría demandado a Estados Unidos hace mucho tiempo para que indemnizara a las víctimas del golpe de Estado en Chile”, acotó.

Asimismo, también deslizó críticas a su propia colectividad, reconociendo que “nos transformamos en un partido que, en muchas partes del territorio, somos un partido electoralista que nos activamos una vez cada 4 años, pero activarse solo por el voto no es lo nuestro”.

Y sobre el Frente Amplio, el jefe edilicio capitalino opinó que “es un movimiento muy diverso (…) Por ejemplo, respecto a la política internacional, hay gente que son Otanista y se subordinan a los intereses norteamericanos y hay otros que son más de izquierda y jamás estarían con los que destruyeron América Latina, Siria, Irak, Libia, con mentiras, con aquellos que, nunca después de una intervención, han mejorado ningún territorio en el mundo, sino que han asegurado el negocio para sus empresas”.

Se refirió también a la Ley de Usurpación y señaló estar de acuerdo con el veto del Gobierno.

“Yo no estoy de acuerdo con las tomas, pero es un recurso último de estado de desesperación. Nadie se toma las cosas que están ocupadas y cuando lo hacen está la ley que protege al propietario y yo estoy de acuerdo de proteger el derecho de propiedad”, puntualizó.

“Aquí lo que hay que hacer es algo completamente distinto, lo que tenemos que hacer es mejorar las leyes, de tal manera que un juicio por desalojo no se demore tres años, se demore tres meses. Pero hacer que prevalezca la justicia y el imperio de la ley”, apuntó.

Por último, en relación con el Proceso Constituyente, Jadue señaló que “no hay ningún antecedente que permita aprobar lo que están haciendo los Republicanos en la nueva Constitución”.

“Yo no podría aprobar nunca una constitución que obligue a una niña violada a tener el hijo de un violador. Lo que están haciendo es criminal”, fustigó.