Duras críticas recibió la diputada Gloria Naveillan, del partido Social Cristiano, luego de tildar como “una leyenda urbana” la violencia sexual en la época de dictadura en el país.

Una declaración que emitió en el contexto de la justificación por su voto en contra del proyecto promovido por el Frente Amplio, que condena la violencia sexual ejercida por la dictadura militar entre los años 1973 a 1990 contra mujeres.

Iniciativa que fue aprobada con 71 votos a favor, 35 abstenciones y 15 en contra, entre estos últimos, dos mujeres.

“Porque estás son denuncias que no están probadas, si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular“, señaló la diputada a Cooperativa.cl.

Y agregó que “no creo que hayan sido sistemáticos, yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”.

“Bajeza infinita e indolencia”

Frente a sus dichos, fue criticada por Daniella Cicardini (PS), vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, y Mercedes Bulnes, diputada independiente de la bancada del frente amplio, a través de la red social X.

“Bajeza infinita e indolencia” comenzó su escrito Cicardini. “Refleja el peligro para nuestra democracia del negacionismo de los que, tras 50 años, miles de testimonios acreditados y sentencias de la justicia, siguen hablando de “leyendas”, tal como en dictadura hablaron de “presuntos desaparecidos””, aseveró.

Lo que a su parecer “demuestra que volverían apoyar el golpe de Estado y repetirían los mismos horrores. Inhumanidad se llama eso”.

Por su parte, la diputada Bulnes lamentó “informarle a la diputada Naveillán que, por experiencia propia, sé que el abuso sexual en contexto de violencia política fue una realidad”.