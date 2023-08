El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió al trabajo de recopilación que se está haciendo a raíz de las investigaciones en el caso Convenios.

Recordemos que el secretario de Estado, junto a su par del Minvu, Carlos Montes, y la jefa de la Dipres, Javiera Martínez, fueron citados a declarar por el Ministerio Público.

“Nosotros la semana pasada entregamos información de más de 7.700 convenios que se han desarrollado (…) la semana pasada despachamos por oficio, recordar que nos enviaron oficios desde la Cámara de Diputados, el Senado, distintos, y lo que hicimos como ministerio, para no duplicar el trabajo de los equipos que tenían que recopilar esta información, formar una planilla maestra, donde están las columnas de toda la información desarrollada, que se nos ha exigido”, precisó el ministro Jackson.

Así también dijo que “pusimos a los equipos a trabajar, que han estado trabajando arduamente, porque estamos hablando desde el 2017 hasta el 2023, de un universo de más de 30 mil convenios distintos, por lo tanto, es harta la información que hay que entregar”.

“Pero sin perjuicio de aquello, la semana pasada ya entregamos el primer reporte, el subconjunto de cerca de 7.700 que corresponden al año 2022-2023, que corresponden al ejercicio de nuestra administración, y ahora estamos trabajando en los otros años. Sin perjuicio de que ahora hay subproductos, es decir, de esa planilla maestra que ya entregamos, que ya está disponible en la Cámara de Diputados, y que todo el mundo puede tener acceso, de esa planilla nos han pedido subproductos que son por regiones, de distribución de montos, que se deriva de la información que ya entregamos, es decir, que requiere un nivel de procesamiento adicional, pero que la información base está ya publicada. Eso nos comprometimos a enviarlo durante el día de hoy”.

Ministro Jackson y caso Convenios

En esta línea, dijo que ellos, “a partir de la información de esa planilla, no detectamos irregularidades. La única irregularidad que hasta ahora estamos observando en el Ministerio de Desarrollo Social, las únicas son dos, una en Atacama, a partir de una denuncia de la senadora (Yasna) Provoste, para lo que enviamos un equipo para allá, relativo a un convenio con una fundación que se dedica a los temas de personas en situación de calle. Hay un sumario en curso, en este momento, porque la evaluación, al momento de asignar esos recursos, no se correspondía con la rúbrica de evaluación (…)”.

“La otra es relativa a un traspaso en Antofagasta, el cual también está con sumario administrativo, y que apenas tengamos resultados, por supuesto que los vamos a poner a disposición. Pero, insisto, toda la información que se nos ha requerido en este caso para los años 2022-2023, ya está disponible públicamente (…)”.

Jackson dio sus declaraciones luego de exponer ante la Subcomisión Mixta de Presupuesto, la rendición de recursos de su cartera.

Según consignó La Radio, hubo un intercambio crítico del senador Alfonso de Urresti (PS), en torno al retraso en la entrega de antecedentes. Mientras que la senadora Ximena Rincón (Demócratas) le preguntó sobre la publicidad en las páginas de las organizaciones que se adjudicaron los recursos en el marco del caso Convenios.

Boletas de garantía

Jackson aclaró que “dentro de los procedimientos que están en el Ministerio de Desarrollo Social, salvo por manifiesta expresión legal, los convenios que nosotros entregamos están con boletas de garantía. Nosotros estamos entregando los reportes de esta información solicitada por la Corporación de la Cámara de Diputados y Diputadas y por el Senado. Por lo tanto, al menos nosotros estamos haciendo este trabajo de recopilación para que toda investigación y toda duda que tenga la ciudadanía pueda resolverse”.

“A medida que vayamos detectando irregularidades del pasado, por ejemplo, sean del año 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 o 2017, que hasta donde llega la recopilación que estamos haciendo… iniciaremos los actos administrativos o las denuncias que sean correspondientes”, añadió el secretario de Estado.

“Particularmente, para el caso de Atacama, nosotros entregamos todos los elementos a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República, porque había una querella que se interpuso por parte de la senadora Provoste contra quienes resulten responsables. Nosotros aportamos a esa causa”, indicó Jackson.

Al preguntarle si está abierto a declarar por el caso Convenios ante el Ministerio Público, el ministro dijo que “tal como lo ha dicho el Fiscal Nacional, todo ciudadano y ciudadana tiene que estar disponible para aportar toda la información que tenga, para que una investigación avance. A mí me alegra la verdad que las investigaciones estén avanzando y que de esa manera nosotros podamos conocer todos los responsables y que tengan que pagar como corresponde frente a la justicia”.

“En mi caso no hay ninguna citación que me haya llegado. Yo la verdad no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero insisto, nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes. Por lo tanto, si podemos apoyar la información que requiera la Fiscalía Nacional, yo voy a estar a disposición de todas maneras”, precisó el líder de la cartera de Desarrollo Social.