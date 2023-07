El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reflotó el caso del expresidente de la UDI, Jovino Novoa, con el fin de instar al partido de oposición a que se apegue al respeto del “debido proceso” y se disculpe por vincular al ministro Giorgio Jackson a la comisión del robo al ministerio de Desarrollo Social.

La UDI, tras conocerse la sustración de computadores y una caja fuerte desde el ministerio liderado por Jackson, envío una carta firmada por 23 diputados en la que afirma que el fundador de Revolución Democrática se le recordará “por haber liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del plan “Gas para Chile”, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional”.

En ese contexto, el subsecretario Monsalve recordó que al exsenador UDI, fallecido en 2021, se le involucró de graves delitos de conotación sexual en el marco del caso Spiniak. Imputación que posteriormente fue descartada. Punto aparte es que Jovino Novoa fue el primer político condenado por estar involucrado en el financiamiento irregular de la política a través de boletas ideológicamente falsas. Novoa se declaró culpable y fue condenado a la pena de tres años de firma mensual.

“Deberíamos haber aprendido lo que ha ocurrido en Chile en más de una ocasión. Me recuerdo el caso particular de un presidente de la Unión Demócrata Independiente que en algún momento de la historia del país fue acusado de delitos graves. En ese momento la propia UDI llamó a todo el país a ser serios en materia política y no asignar la comisión de delitos sin tener ni fundamento ni evidencia”, aseguró el subsecretario Monsalve.

A esto, el exdiputado por Bío Bío dijo que “quien asigna la comisión de un delito o hace afirmaciones de que una autoridad política, en este caso un ministro, está directamente vinculado a un delito, sin tener fundamento, sin tener ninguna evidencia, comete un error grave, comete una irresponsabilidad grave”.

Es más, Manuel Monsalve apuntó directamente al senador Javier Macaya, actual presidente de la UDI quien apoyó la declaración de los 23 diputados de su partido. “El senador Macaya sabe la importancia del principio de inocencia. La UDI sabe la importancia que acusaciones de esta naturaleza tienen que tener evidencia. Por lo tanto, cuando uno comete un error grave, cuando comete una irresponsabilidad grave y es un actor público de importancia como lo es un partido político o como es una bancada parlamentaria, lo que corresponde es que pida disculpas”, cerró Monsalve.