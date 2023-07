Genaro Arriagada, reconocido abogado, cientísta político, e histórico ex integrante de la Democracia Cristiana, se refirió a la gestión presidencial de Gabriel Boric, asegurando que el Mandatario, “de repente, es imprudente” y que se debe mejorar el Segundo Piso.

“El Presidente tiene un problema no menor en su Segundo Piso. Un equipo que funcione realmente es un paraguas protector; el Presidente debe hablar al final y de una manera que garantice que no hay error. En los gobiernos de la Concertación, el comité político llegaba y le decía “mire, aquí estamos en un lío, éste es el camino”, y él podía elegir ese camino u otro porque era su prerrogativa”, comentó Genaro Arriagada en conversación con La Segunda.

Arriagada siguió en su análisis, y dijo que “en eso hay que reconocer que Gabriel Boric, de repente, es imprudente. Que haya salido a defender al seremi del Maule, es un error grave”.

Sin embargo, para Arriagada, a pesar de las diferentes polémicas que ha debido enfrentar la actual administración, como el caso indultos o el caso convenios, “este Gobierno no es una catástrofe, tiene cosas en las cuales ha avanzado mucho y hay que reconocer; en la economía, por ejemplo. Es cierto que estamos al borde de una recesión, pero estamos pagando la farra del 2021-2022″.

El exministro Secretario General de la Presidencia durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, comentó también que “este Gobierno no ha tenido fortuna, no cabe duda, y le surgen de repente problemas que no son suyos y otros que se los crea. Por ejemplo, meter el tema tan controvertible de la comisión de la desinformación. El Gobierno se hace sus propias trampas de repente.

No obstante, para el abogado y cientista político, Boric logró estructurar “una coalición de ministros que uno debe valorar”, entre las que destacó a Carolina Tohá (Interior), Mario Marcel (Hacienda), Luis Cordero (Justicia) y Camila Vallejo (Secretaria General de Gobierno).

“Hay que estructurar mejor el entorno del Presidente, comité político, Segundo Piso… La función del Presidente de la República es muy compleja porque es el principal medio de comunicación del país, es el principal colegislador, es el responsable de 24 ministerios, es el símbolo del Estado. Es el cargo más difícil y más recargado del mundo y una buena gestión significa cómo aliviamos a este señor que además tiene que dormir ocho horas”, aseguró Genaro Arriagada.