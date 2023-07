Este martes la Comisión Revisora votará el informe de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, para despachar a Sala una disputa política que se mantiene con resultado incierto.

La oposición argumenta que existen irregularidades en los contratos de Junaeb, las cuales se encontrarían reflejadas en el libelo acusatorio.

Por otro lado, el oficialismo solicita que no se incluyan ‘temas nuevos’ en este juicio político, el cual, una vez más, estará marcado por las licencias médicas y las ausencias.

Acusación Constitucional contra ministro Ávila

Recordemos que el diputado de RN, Diego Schalper, añadió un dato en relación a que supuestamente Junaeb había retirado intencionalmente los antecedentes que comprobaban la denuncia que hizo el exdirector, Cristóbal Acevedo, un día después que se hiciera, en relación a las 30 colaciones.

“Por una fruta, un jugo y un snack, el Estado de Chile ha pagado 116 millones. Estos son datos públicos que cualquier puede acceder, y quiero traer una nueva denuncia. Si ustedes revisan los portales de transparencia de la Juneab, se van a dar cuenta de que el día 7 de julio, estos datos fueron borrados”, manifestó el parlamentario.

En tanto, el diputado e integrante de la comisión revisora, Tomás Hirsch (Acción Humanista), dijo que le “parece muy bien que finalmente diga que van a entregar algo a la justicia, porque hasta acá han mezclado todo, permanentemente (…)”.

El diputado y presidente de la comisión revisora, Héctor Ulloa, señaló que “frente a la pregunta que le formulamos ese mismo día en la comisión, ‘¿cuenta con algún respaldo parra sostener sus dichos?’, el señaló que ninguno. Él se basaba solamente en sus dichos (…)”.

Según consignó La Radio, serían seis los diputados de oficialismo que no estarían durante la jornada de votación que es el día miércoles; mientras que de oposición serían tres.

Cabe mencionar que este lunes, el ministro Ávila había sido invitado por la Comisión de Educación de la Cámara para abordar la agenda de educación sexual impulsada por la cartera en los diversos establecimientos educacionales del país, sin embargo, y en medio de la acusación en su contra, no participó de la sesión.

“No hay argumento político-jurídico que la sostenga”

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “por lo que hemos visto y analizado de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, no hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación”.

“No hay una línea de esa acusación constitucional que tenga sustento político y jurídico. Entonces, para aquello, nuestro Gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta acusación constitucional no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado, a quien se le ha acusado de hechos que no corresponden al periodo de su administración”, añadió la autoridad.

El presidente Gabiriel Boric utilizó sus redes sociales para referirse al libelo acusatorio contra Ávila. “Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Y esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad”, escribió el mandatario.