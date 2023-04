En la ceremonia para rendir el último adiós al suboficial mayor –ascenso póstumo– Daniel Palma, tomó la palabra su hermano, quien emplazó a los fiscales, jueces y parlamentarios a hacer su trabajo. En el caso de los últimos, aseveró que “el poncho les quedó grande”.

Las palabras las emitió en la Catedral de Rancagua, previo a su traslado al Cementerio N° 2, donde descansarán los restos del funcionario asesinado en medio de una fiscalización en Santiago, en la región Metropolitana.

En su elocución, Manuel Palma, hermano del mártir de Carabineros, indicó que “necesitamos justicia para así lograr calmar la angustia y el dolor que sentimos, ya basta de puertas giratorias para la delincuencia”.

“Ya basta de fiscales y jueces que no hace su trabajo. No entiendo cuál es el fin de gastar recursos, prevenir los delitos, arriesgando la vida de nuestros carabineros, para atrapar delincuentes si al día siguiente quedan en libertad. No podemos seguir lamentando más mártires”, continuó.

Manuel Palma resaltó la labor de los funcionarios, recalcando que trabajan los feriados y que dejan de ver a sus familias para cumplir su función, resguardar y proteger a la población.

Por lo último expuesto es que emplazó a “los parlamentarios, a aquellos que, según trabajan legislando, hagan su trabajo porque en estos momentos el poncho les quedó grande, endurezcan las penas, que la justicia no sea solo una palabra que se pasea de boca en boca en situaciones como esta. No puede ser que tenga más derecho un delincuente que un carabinero, esto no puedo seguir, se necesita más respeto para esta institución”.

Recordemos que por este caso, se busca a dos venezolanos calificados como sujetos de interés en la investigación: Luis Alberto Lugo Machado y Carlos Alexander Cortez Flores. Ninguno ha sido localizado.