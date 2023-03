Este lunes el presidente Gabriel Boric habló por primera vez tras el cambio de gabinete que realizó el viernes, el segundo en lo que lleva en el poder.

En conversación con TVN el Mandatario repasó varios temas, como la seguridad, el rechazo a la reforma tributaria y los problemas para desarrollar el programa que ofreció en campaña.

“Soy una persona que no se rinde y que no se cansa frente a estas cosas”, dijo frente a esto último.

“Los programas no son escritos en piedra y tienen que modificarse según las circunstancias”, agregó.

“Hoy, por ejemplo, seguridad es lo que más le preocupa a los chilenos y quizás en el programa no era el elemento central. Hoy eso es un elemento central y de eso me tengo que hacer cargo. Uno no puede estar permanentemente echándole la culpa al Gobierno anterior. Para mí eso no vale. La responsabilidad es de quienes estamos gobernando. Espero que logremos construir los consensos necesarios”, comentó.

“Parte de nuestro programa tenía que ver con una reforma tributaria, de pensiones. Nuestra sociedad no aguantaría nuevamente que se rechace una reforma de pensiones. Todos tenemos que ser generosos, pensar en el bien mayor del país por sobre la pelea política y a eso me estoy dedicando”, complementó.

Boric también se refirió al escenario en que quedó tras el rechazo a la reforma tributaria.

“Chile es un país de ingresos medio a nivel internacional, pero que sin embargo tiene un tremendo potencial y soy optimista al futuro. Sin embargo, para tener un desarrollo más justo tenemos que distribuir de mejor manera la riqueza”, partió.

“La reforma tributaria apuntaba en esa dirección, a tener más recursos para financiar por ejemplo el aumento de la PGU a 250 mil, más recursos a regiones, para mejorar la atención en salud pública, disminuir las listas de espera o aumentar el fondo común municipal. Eso se rechazó, pero no somos de rendirnos fácil”, aseguró.

Boric y seguridad:

En el contacto también tuvo palabras para la caída del acuerdo de seguridad, que él mismo dinamitó con sus indultos de fin de año.

“Me parece importante decir que es realmente lamentable que la derecha, por consideraciones políticas, haya decidido no hacerse parte del acuerdo de seguridad. Vamos a avanzar igual con quienes quieran ser parte de el”, zanjó.

En una línea similar solidarizó con la DGAC y la familia del vigilante muerto en un asalto frustrado al Aeropuerto de Santiago.

“Quiero destacar que en materia de seguridad estamos tomando cada vez más medidas para fortalecer a nuestras policías en todas las dimensiones”, con lo que mencionó el aumento del presupuesto de Carabineros, el reforzamiento de la dotación PDI, dijo esperar la aprobación de la ley contra crimen organizado, recordó el despliegue de militares en la frontera norte y las bandas de robo de madera desbaratadas.

“La delincuencia es la principal preocupación de los chilenos y, por lo tanto, es la primera preocupación de nuestro gobierno. Estamos trabajando firme y lo que le quiero decir con mucha claridad a los delincuentes es que vamos a seguir de manera implacable, para que sean ellos los que tengan miedo, no la ciudadanía. Y eso implica recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de policías y otros aspectos de la vida social, como educación, deporte”, detalló.

Convivencia entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad

El Presidente igualmente habló de la relación entre las dos almas del Gobierno: Socialismo Democrático, la heredera de la Concertación; y Apruebo Dignidad, que unió al Partido Comunista con el Frente Amplio.

“Mira, a mí esos juegos pequeños de poder que tratan de instalar analistas con más imaginación que rigurosidad no hacen mella en las decisiones que tomo. Lo que hicimos con el cambio de gabinete en particular a nivel de las subsecretarías fue equilibrar y proyectar la alianza de Gobierno a futuro, más allá de este periodo”, afirmó.

“Se integró mucha gente de mucha capacidad profesional, pero también jóvenes que no habían tenido la oportunidad de dar el salto a la primera línea gubernamental y que no me cabe duda que van a hacer un tremendo trabajo”, comentó, con lo cual mencionó a Andrea Albagli, la exfuncionaria del Minsal que acusó ante la Fiscalía al Gobierno anterior de pedir la manipulación de cifras covid-19; y a Verónica Pardo, que perdió su candidatura al Senado en la última elección.

Consultado sobre si pensó que la ex Concertación tendría esta representación en su gestión, Boric lanzó dardos contra la prensa.

“Acá hay medios que instalan una tesis, la repiten permanentemente y parece que se vuelve verdad sin importar la realidad. Hoy hay un Gobierno con dos coaliciones y una alianza, tiene un equilibrio bastante razonable, no es que uno esté sobre el otro, un equilibrio pensado en la gestión”, concluyó.

“Generalmente los partidos no quedan contentos porque los cambios de gabinete no son para los partidos, son para mejorar la gestión y nuestro objetivo es avanzar hacia la construcción de un estado social de bienestar y para eso necesitamos los mejores nombres, independiente del partido”, señaló.

Así, dijo confiar “plenamente” en las ministras Tohá, Vallejo, Orellana y Uriarte. A esa lista también sumó a Marcel.

“Acá no hay una competencia dentro del Gobierno entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Estoy gobernando con quienes creo que son los mejores capacitados para servir a Chile”, cerró.