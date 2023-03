Desde la Segpres, por ejemplo, aseguraron haber hablado con la diputada Pamela Jiles, que les dijo que iba a estar con ellos. Finalmente no solo no votó a favor de la idea, sino que salió del hemiciclo justo a la hora del trámite. Así fue como con la ausencia de otras dos parlamentarias se rechazó la idea de legislar una de las ideas estructurales del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Tras el rechazo a la idea de legislar su proyecto de reforma tributaria, el Gobierno salió a defender la medida y a calmar las aguas ahora que necesita dialogar nuevamente con el Congreso a modo de rearmar una de sus propuestas estructurales, junto a la de salud y pensiones.

De todos modos, igualmente apuntó el dedo en contra de quienes pudieron ser clave en la aprobación y no lo fueron.

En diálogo con Radio Futuro la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó a sectores populistas.

“Ayer hubo cuatro tipos de grupos que rechazaron”, partió la jefa de gabinete.

“La derecha tradicional (…), partido nuevos de corte populista como es el caso del Partido de la Gente o sectores populistas de izquierda, como el grupo de la diputada Pamela Jiles; o sectores que se dicen moderados y que se han desprendido de la DC. La DC apoyó, porque fue coherente con lo que es su trayectoria”, lanzó.

“En todos los partidos de Gobierno no hubo ninguna caída. Ayer se trazó una frontera política muy nítida. Sin embargo, no podemos hacer que esa frontera profundice una división, una parálisis. Hay que cruzar ese río”, agregó.

Así, adelantó que el Gobierno hablará con todos los actores necesarios, aunque remarcó que especialmente conversará aquellos “serios, dispuestos a hacer compromisos, buscar soluciones”.

“Siempre se dice que el problema de estas reformas es que van a paralizar la inversión, detener el crecimiento y lo que ha demostrado el gobierno del presidente Boric en su conducción económica es que mientras se veía avanzar esta reforma la economía se ha ido recuperando, no se ha paralizado, hemos ido frenando la inflación (…) porque ha habido un buen manejo económico. Y a eso ayer le dijeron que no. Es gravísimo, doloroso ver como no se aprende”, comentó Tohá.

De todos modos, la ministra concluyó que La Moneda no puede “picarse”. “El Gobierno no tiene derecho a picarse porque tenemos que seguir gobernando y encontrar una solución”, señaló.

Pamela Jiles y caída de la reforma tributaria: “Dijo que iba a estar y no estuvo”

Anoche, en conversación con CNN Chile, la ministra Segpres Ana Lya Uriarte también se refirió al rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria.

“Esperábamos otro resultado. Es una muy mala noticia para nosotros, el país, pero seguimos con la mirada adelante”, partió.

En total la votación tuvo 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. Como las abstenciones se sumaron a los detractores, la propuesta no pudo avanzar.

Pero, a eso, se sumaron tres ausencias justo a la hora de votar: las de Pamela Jiles (Humanista), Mónica Arce (IND – Ecologista Verde) y Viviana Delgado (Ecologista Verde). De haber estado y apoyado al Gobierno el escenario habría sido distinto.

Consultada al respecto, la titular de las relaciones entre palacio y el Congreso afirmó que “sí, por ejemplo con esos tres votos (se habría aprobado)”.

“Entendí de la conversación con el ministro Marcel, yo y la diputada Jiles que iba a estar con nosotros. Sabíamos que la votación era ajustada, pero así es esto”, aseguró.

“No diría que es una desilusión. Lo que ocurre es que… dijo ‘sí, voy a estar’ y no estuvo”, complementó.

Con todo, Uriarte remarcó algunos de los problemas que el no avanzar en esta reforma tributaria traerá: por ejemplo, no se podrá ampliar en lo inmediato a $250 mil – al 100% de los adultos mayores que apliquen – la Pensión Garantizada Universal (PGU).

A su juicio, el “costo político” lo pagarán “las personas que no van a recibir eso”. “Creo que hay un juicio que el pueblo chileno va a hacer”, añadió.