En honor a una leyenda: McLaren modifica míticos colores para GP de Mónaco en homenaje a Ayrton Senna

Se acerca a pasos agigantados la fecha N°8 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y el escenario será el principado de Mónaco, donde McLaren, escudería de Lando Norris y Piastri, pretende homenajear a uno de los pilotos más ganadores en la historia de este circuito, Ayrton Senna.

El brasileño, leyenda de la F1 y seis veces ganador en Mónaco (5 de ellas con McLaren), fue homenajeado en el GP de Imola a 30 años de su fatal accidente que le costó la vida, pero ahora, le mítica escudería prepara su propio tributo.

En las redes sociales de McLaren, la franquicia confirmó que dejarán de lado el mítico ‘naranja papaya’ de sus monoplazas para incorporar los colores amarillo, verde y azul del icónico casco del fallecido piloto brasileño.

El coche también incluye frases icónicas de Senna en el interior del habitáculo, así como la inscripción ‘Senna’ en los alerones delantero y trasero.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, detalló en conferencia sobre llevar los colores de Senna en el coche, momento donde aseguró que “el equipo está orgulloso de reconocer y celebrar la extraordinaria vida y el legado de Ayrton Senna a través de esta decoración de McLaren”.

“Senna sigue siendo venerado y respetado como el mayor icono de la Fórmula 1 y el piloto más condecorado de McLaren”, enfatizó.

Por último, reconoció que “su impacto en McLaren es enorme, no sólo por sus resultados en las carreras, sino también por su presencia dentro del equipo, y ahora por su legado, por lo que es un honor correr para él en su circuito más exitoso con sus colores verde, amarillo y azul”.

Cabe destacar que McLaren lleva trabajando en la idea de la decoración de Senna durante 12 meses, y cuenta con la total bendición de la familia del expiloto, quienes ha participado en todas las fases del proceso.

Ready for this to hit the Monaco streets! 😍 #Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/X3vvDt5U7V

For the King of Monaco. 👑 We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.

Pelo Rei de Monaco. 👑 Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM

— McLaren (@McLarenF1) May 21, 2024