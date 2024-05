Ben Brereton es el único jugador de La Roja que se encuentra disputando la Premier League y a pesar de que la temporada finalizó con su elenco, el Sheffield United descendiendo a Championship, el seleccionado nacional brilló por cuenta propia en los ‘Sables’.

Ahora deberá regresar de su préstamo y volver a España para engrosar las filas del Villarreal, pero desde Inglaterra no quieren que ‘Big Ben’ se vayan y ya lo postulan a dos elencos que pelean el ascenso a la Primera División del fútbol británico.

Fue el exdelantero del Tottenham y seleccionado inglés, Darren Bent quien en conversación con TalkSport, recomendó a varios equipos de su país fichar a Brereton, pero postuló a dos para que vayan con todo por el atacante.

En sus declaraciones, Bent detalló que “me gusta Ben Brereton Díaz. Si soy un equipo recién ascendido y en ascenso, definitivamente lo consideraría porque su rendimiento es bueno”.

Fue ahí donde apuntó a dos elencos que están peleando el ascenso a Premier League.

Con relación a esto, Darren Bent señaló que “se fue al Villarreal, realmente no jugó y luego regresó al Sheffield United”.

“Claramente lo es, ya sea Ipswich, Leeds o Southampton. Creo que sí, definitivamente diría que sí (que tiene buen nivel para la Premier)”, finalizó.

Cabe destacar que Brereton fue de lo más importante para Sheffield en la temporada en los pocos meses que estuvo en el equipo.

El inglés-chileno disputó 1.111 minutos en 14 partidos y marcó 6 goles, siendo una de las piezas más rutilantes en la pésima campaña que registraron los ‘Sables’, quienes a varias fechas del final de la Premier, ya estaban descendidos.

Resta esperar cual será el destino que tome el camino de Brereton, si Villarreal elige volver a enviarlo a préstamo, venderlo definitivamente o volver a intentar la adaptación del delantero de La Roja en suelo español.

When the wind refuses to play ball 🌪

Ben Brereton Diaz' patience paid off before dispatching his penalty against Nott'm Forest 😅 pic.twitter.com/0QOSNPCDAe

— Premier League (@premierleague) May 8, 2024